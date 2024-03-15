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"Продовження буде": в ГУР зізнались, як вибухи на НПЗ "б'ють" по можливостях РФ

Руслана Заклінська
15 березня 2024, 23:50
Вибухи відбуваються як на сховищах, так і на виробничих потужностях об'єктів у Росії, зазначив представник ГУР.
'Продовження буде': в ГУР зізнались, як вибухи на НПЗ 'б'ють' по можливостях РФ
У розвідці пояснили мету ударів по НПЗ в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншон, УНІАН

Кожен вибух на нафтобазах в Росії має прямий вплив на постачання палива окупаційним військам, які перебувають в Україні. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в коментарі Українській правді.

Юсов не підтвердив, але й не спростував, що вибухи на нафтобазах можуть бути результатом діяльності українських спецслужб. За його словами, вибухи відбуваються як на сховищах, так і на виробничих потужностях об'єктів.

"Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами зокрема окупаційного угрупування в Україні. І дає додатковий час і можливості для наших сил оборони, допомагає врятувати життя цивільних українців. Танки без палива не їдуть. І останні події яскраво свідчать, що процес відбувається і продовження буде", - зазначив Юсов.

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Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Вибухи на російських НПЗ

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 березня українські безпілотники здійснили атаку на нафтохімічне підприємство "Первый завод" у Калузькій області Росії. Під час атаки, три безпілотники поцілили по нафтопереробному обладнанню заводу у селищі Полотняний завод.

Також 5 березня нафтобазу в селі Довге атакували безпілотні літальні апарати. В результаті падіння українського безпілотника загорілися три резервуари на нафтобазі.

Нагадаємо, експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин Михайло Гончар розповів, що класична стратегія військових дій полягає в тому, щоб позбавити противника боєкомплекту та мобільності. Тому важливо знищувати нафтопереробні заводи і нафтобази, які забезпечують пальне для військ. Це призведе до паливного голоду ворога і зменшить його бойові можливості.

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війна в Україні НПЗ війна Росії та України Андрій Юсов
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