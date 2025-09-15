Рус
Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова

Юрій Берендій
15 вересня 2025, 10:43оновлено 15 вересня, 11:55
Законопроєкт щодо санкцій проти Росії передбачає насамперед удар по найбільших імпортерах російських енергоносіїв Китаю та Індії, зазначив сенатор США.
Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова
В США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що заявив Ліндсі Грем:

  • Країни Європи мають ввести мита проти Китаю та Індії
  • Основний санкційний удар США буде по країнах, що купують російську нафту
  • Санкції проти РФ не діють - Москва навчилась їх обходити

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. В інтерв’ю NBC News він пояснив, що стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Грем нагадав, що президент США очікує від європейських партнерів аналогічних кроків — зокрема введення мит на китайські товари в розмірі 50–100%.

"Законопроєкт Грема-Блюменталя має 85 співавторів у Сенаті, що дозволить президенту Трампу націлитися на тих, хто купує дешеву російську нафту для своєї вигоди: Китай, Індію та Бразилію. Якщо Китай та Індія змінять свою політику щодо (російського диктатора Володимира — ред.) Путіна, ця війна закінчиться", — зазначив сенатор.

За словами сенатора, Росія успішно обходить чинні санкції, і тому Путін не відчуває від них серйозного тиску. Він переконаний, що якщо Європа та США спільно заявлять Китаю й Індії про недопустимість доступу до своїх ринків без припинення закупівель російської нафти, ці країни змінять свою позицію.

Грем підкреслив, що Захід уже використав усі можливі санкційні інструменти проти Росії, але Москва знайшла способи їх обійти.

"Путін не переймається санкціями. Жодні санкції не дали результату. Він ухиляється від санкцій. Він живе добре", - додав сенатор.

На його думку, настав час для ухвалення нового законопроєкту.

Чому Європа має посилити санкції проти РФ - думка експерта

Як писав Главред, зупинити агресію Росії можливо лише завдяки рішучим діям, адже Кремль сприймає виключно мову сили. Про це розповів політичний експерт Тарас Загородній, окресливши кроки, на які мають наважитися союзники України.

На його думку, відчутним ударом по РФ стали б атаки на танкери чи термінали в Мурманську, що перекачують скраплений газ, зокрема й для європейських споживачів.

"Обсяг імпорту з Росії до США становить лише 30 мільярдів доларів, а товарообіг між Європою та РФ – 60 мільярдів євро, з яких 20 мільярдів – нафта та газ. А ще європейці закуповують у Росії аграрну та іншу продукцію. І Штати цілком резонно запитують у Європи, чому вона не купує американську нафту та газ. Адже це питання виникало ще під час першої президентської каденції Трампа", - пояснив експерт.

Саме тому, наголосив Загородній, ключове рішення повинна ухвалити Європа — запровадити жорсткі санкції проти Росії та суттєво, щонайменше утричі, збільшити допомогу Україні.

Санкції США проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, питання введення нових санкцій проти держави-агресора Росії вже давно на часі, однак Конгрес США не ухвалюватиме їх без згоди президента Дональда Трампа. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Трамп, зі свого боку, розкритикував європейців за надто м’яку позицію щодо Кремля. Він наголосив, що подальші кроки Вашингтона у сфері санкцій залежатимуть від того, чи Європа посилить власні обмеження та відмовиться від купівлі російських енергоносіїв.

У Конгресі республіканці планують повернутися до законопроєкту, який передбачає 500% мита для імпортерів російських енергоресурсів. Раніше цей документ відклали, погодившись на те, що президент Трамп особисто запровадить санкції своїм указом, але він цього так і не зробив. Як пише Politico, тепер обговорюється нова стратегія — "прив’язати" законопроєкт до майбутнього закону про фінансування уряду США, оскільки республіканці не наважуються просувати його без схвалення президента.

Про персону: Ліндсі Грем

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

санкції санкції проти Росії Ліндсі Грем
