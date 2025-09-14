Рус
Удар по режиму Путіна у 500%: у США вигадали, як обійти Трампа і запровадити санкції

Андрій Ганчук
14 вересня 2025, 20:58оновлено 14 вересня, 21:40
Трамп не хоче "сваритися" з Путіним, тому проукраїнське крило Республіканської партії бере ситуацію у свої руки.
Ліндсі Грем, Володимир Путін
Грем закличе колег у Конгресі проголосувати за санкції проти режиму Путіна вже наступного тижня - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Facebook Ліндсі Грема, скріншот YouTube

Коротко:

  • Ліндсі Грем придумав план, як ухвалити жорсткі санкції проти Росії
  • Конгресмени хочуть об'єднати пакет санкцій із бюджетом для фінансування уряду
  • Пакет законопроектів можуть підтримати і республіканці-ізоляціоністи

Республіканці в Конгресі США планують повернутися до законопроєкту про санкції, що передбачає мита в 500% для покупців російських енергоносіїв. Раніше документ відклали в обмін на згоду президента Дональда Трампа впровадити санкції своїм прямим указом, чого він так і не зробив. Тепер законопроєкт хочуть прив'язати до майбутнього закону про фінансування американського уряду.

Що планують республіканці

У матеріалі Politico йдеться, що в ситуації, коли Трамп ухиляється від санкцій проти Росії, а республіканці без його згоди бояться виносити законопроєкт на голосування, з'явилася ідея нової стратегії. Йдеться про прив'язку законопроєкту до майбутнього законопроєкту щодо фінансування американського уряду.

Республіканцям у Конгресі не вистачає голосів для самостійного ухвалення бюджету. Ідея в тому, щоб виставити закони про санкції та бюджет одним пакетом. Демократи вже підтримали санкційний законопроєкт і не можуть його просто так проігнорувати.

Як будуть реалізовувати план

Журналісти пишуть, що цей план вигадав автор законопроєкту про санкції проти Росії, сенатор Ліндсі Грем, який підтримує Україну. "За" ще один проукраїнський республіканець - Браян Фіцпатрік. Уже наступного тижня вони мають намір закликати колег з обох партій підтримати таке голосування.

Передбачається, що республіканці-ізоляціоністи, які проти втручання США у війну Росії проти України, найімовірніше, підтримають пакетне голосування, якщо це допоможе ухвалити закон про бюджет. Аналогічно і демократи, з більшою часткою ймовірності, підтримають бюджет, якщо він ітиме разом із санкціями проти РФ.

Така схема нібито не повинна викликати гнів Трампа, який уже гальмував просування в Конгресі законопроєкту про санкції.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Які ще вживаються заходи

Як стверджують журналісти з посиланням на свої джерела, ідею "позитивно оцінили" в керівництві Республіканців у Сенаті. Раніше там намагалися уникнути конфлікту з Трампом з питань санкцій.

Крім того, Грем паралельно намагатиметься вмовити ЄС погодитися на вимоги Трампа, спрямовані на впровадження Європою торговельних мит проти Китаю та Індії. Це умова запуску нових санкцій США проти Росії.

"Шлях утримати Трампа на своєму боці - це приєднатися до нього щодо Китаю та Індії. Якщо вам так подобається законопроєкт Грема, чому б вам теж не ухвалити його?" - наголосив Ліндсі Грем.

Що каже експерт

США і Китай готують угоду, в межах якої визначиться доля війни Україні, сказав в інтерв'ю Главреду керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок.

"Фіналізація переговорного процесу буде оформлена за участю передусім США і Китаю, але не варто забувати і про Європу. Вона вкрай важлива не лише для Сполучених Штатів, а й для Китаю, тому що споживає китайських товарів на 800 мільярдів доларів. Китай і Європа взаємозалежні: одні виробляють продукцію, інші не можуть її не купувати. Угода з найбільшою в найближчі роки економікою світу дуже важлива для стабільності Сполучених Штатів і Європи на 10-30 років", - вважає Клочок.

Санкції у 500% проти Росії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, наприкінці червня Ліндсі Грем говорив, що Трамп схвалив просування законопроєкту про 500% мита проти покупців російських енергоносіїв. Тоді він прогнозував ухвалення документа після липневої паузи в Сенаті.

У середині липня Трамп поставив Росії 50-денний ультиматум: або мирна угода з Україною, або мита проти країн, які купують її нафту та енергоносії. Пізніше ультиматум було скорочено до 12 днів. У зв'язку з цим Грем відклав свій законопроект. Проте жодних суттєвих рішень (крім мит у 25% проти Індії) Трамп не ухвалив.

15 серпня між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбувся саміт на Алясці. За його підсумками Трамп відмовився від вимог щодо припинення вогню і тепер фактично не готовий запроваджувати санкції щодо Росії.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Конгрес США санкції США санкції проти Росії Ліндсі Грем Демократична партія війна Росії та України Республіканська партія США
