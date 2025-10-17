'Російську людину', яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

Коротко:
- Інцидент стався в поїзді, що прямував з Інтерлакена до Шпіца
- Зловмисника звільнено з роботи кухаря в аеропорту Цюриха
- Про подію вже повідомлено владу Латвії
Швейцарія затримала громадянина Латвії Олександра Вабікса, який 13 жовтня напав на україномовну сім'ю в поїзді у Швейцарії. Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на поліцію кантону Берн.
Інцидент стався в поїзді, що прямував з Інтерлакена до Шпіца.
"Я російська людина, ми вас будемо всіх вбивати - і тебе, і тебе, всіх", - говорить чоловік на відео, що потрапило в Мережу.
Ролик зняла й опублікувала жінка, на сім'ю якої напали.
Telegram-канал NEXTA.Live стверджує, що 42-річного Александра Вабікса звільнено з роботи кухаря в аеропорту Цюриха. За даними журналістів, поліція і прокуратура Швейцарії порушили проти нього кримінальну справу.
"Про подію вже повідомлено владу Латвії - президента, прем'єра і правоохоронні органи", - пише паблік.
Як уточнює Delfi, провадження ведеться за частиною 3 статті 78 Кримінального закону Латвії - за дії, спрямовані на розпалювання національної та етнічної ворожнечі проти українців із застосуванням насильства і погроз.
Зазначається, що чоловік неодноразово нападав на україномовних людей у Швейцарії, зокрема на бернському вокзалі в червні 2025 року. Крім того, він публікував фотографії у футболці з написом "Росія в моєму серці" і з татуюванням матрьошки на руці.
Дивіться відео нападу на українців:
Українці за кордоном - новини за темою
Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. Дівчина стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End у Шарлотті, штат Північна Кароліна.
Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому загрожує смертна кара. Такого покарання вимагає особисто президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, влітку в Німеччині трагічно загинула молода українка. 16-річну дівчину штовхнули під поїзд. У 2022 році сім'я загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрингія. Слідчі вважають, що підозрюваний - 31-річний Мухаммед - навмисно зіштовхнув 16-річну Ліану з платформи просто перед вантажним потягом.
