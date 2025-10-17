Рус
"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

Віталій Кірсанов
17 жовтня 2025, 22:47
У Латвії порушили справу за фактом нападу на українців у Швейцарії.
У Латвії порушили справу за фактом нападу на українців у Швейцарії / колаж: Главред, фото: facebook.com/aleksandrzl

  • Інцидент стався в поїзді, що прямував з Інтерлакена до Шпіца
  • Зловмисника звільнено з роботи кухаря в аеропорту Цюриха
  • Про подію вже повідомлено владу Латвії

Швейцарія затримала громадянина Латвії Олександра Вабікса, який 13 жовтня напав на україномовну сім'ю в поїзді у Швейцарії. Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на поліцію кантону Берн.

Інцидент стався в поїзді, що прямував з Інтерлакена до Шпіца.

"Я російська людина, ми вас будемо всіх вбивати - і тебе, і тебе, всіх", - говорить чоловік на відео, що потрапило в Мережу.

Ролик зняла й опублікувала жінка, на сім'ю якої напали.

Telegram-канал NEXTA.Live стверджує, що 42-річного Александра Вабікса звільнено з роботи кухаря в аеропорту Цюриха. За даними журналістів, поліція і прокуратура Швейцарії порушили проти нього кримінальну справу.

"Про подію вже повідомлено владу Латвії - президента, прем'єра і правоохоронні органи", - пише паблік.

Як уточнює Delfi, провадження ведеться за частиною 3 статті 78 Кримінального закону Латвії - за дії, спрямовані на розпалювання національної та етнічної ворожнечі проти українців із застосуванням насильства і погроз.

Зазначається, що чоловік неодноразово нападав на україномовних людей у Швейцарії, зокрема на бернському вокзалі в червні 2025 року. Крім того, він публікував фотографії у футболці з написом "Росія в моєму серці" і з татуюванням матрьошки на руці.

Дивіться відео нападу на українців:

Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. Дівчина стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому загрожує смертна кара. Такого покарання вимагає особисто президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, влітку в Німеччині трагічно загинула молода українка. 16-річну дівчину штовхнули під поїзд. У 2022 році сім'я загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрингія. Слідчі вважають, що підозрюваний - 31-річний Мухаммед - навмисно зіштовхнув 16-річну Ліану з платформи просто перед вантажним потягом.

