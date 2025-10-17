Трамп не поступився Путіну у питанні Tomahawk для України - CNN розкрило деталі

Один зі співрозмовників CNN заявив, що Трамп може використати Tomahawk як важіль впливу на Кремль.

https://glavred.net/war/tramp-ne-ustupil-putinu-v-voprose-tomahawk-dlya-ukrainy-cnn-raskrylo-detali-10707359.html Посилання скопійоване

Трамп не відмовився від ідеї передачі ракет Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Головне:

Трамп не відмовився від ідеї передати Україні ракети Tomahawk

Путін застерігав, але це не змінило позицію США

Трамп може використати Tomahawk як важіль впливу на РФ

Президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Путіним не відмовився від ідеї постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела, обізнані з перебігом розмови.

За даними ЗМІ, під час розмови Путін застеріг Трампа від рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk. Проте слова російського лідера не змусили американського президента відмовитися від розгляду такого варіанту.

відео дня

"Чому він (Трамп. - ред.) мав би відмовлятися від цього важеля впливу? Він не усуне загрозу (постачання Tomahawk - ред.), доки вона не перестане бути необхідною", - сказав CNN один зі співрозмовників.

Інше джерело телеканалу зазначило, що Трамп прагне покласти край війні і зосереджується на дипломатичних засобах. При цьому загроза відправки Tomahawk залишається одним із засобів впливу, яким він може скористатися для завершення війни в Україні.

За даними CNN, останніми тижнями Трамп не лише публічно, а й у приватних зустрічах демонстрував готовність дозволити Україні отримати ці крилаті ракети.

Джерела телеканалу також повідомили, що адміністрація США підготувала плани щодо надання зброї Україні у разі, якщо президент дасть відповідний наказ. За їх словами, Трамп може прийняти таке рішення у будь-який момент.

Ракета Tomahawk / Інфогарфіка: Главред

Ракети Tomahawk для України - новини за темою

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. За словами американського лідера, бесіда була "дуже продуктивною" і зосереджувалася на пошуку шляхів завершення російської війни проти України.

Після переговорів з Путіним Трамп заявив, що ракети Tomahawk залишаються стратегічно важливими для оборони США, тому питання їх передачі іншим країнам поки відкрите. Він також зізнався, що Володимир Путін негативно відреагував на ідею постачання цих ракет партнерам, зокрема Україні:

Як повідомляв Главред, президент Зеленський не планує обговорювати питання постачання ракет Tomahawk під час зустрічі з Дональдом Трампом 17 жовтня, повідомив нардеп Єгор Чернєв. За його словами, тема "Tomahawk" тимчасово поставлена на паузу.

Читайте також:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред