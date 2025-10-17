Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп не поступився Путіну у питанні Tomahawk для України - CNN розкрило деталі

Руслана Заклінська
17 жовтня 2025, 20:54
697
Один зі співрозмовників CNN заявив, що Трамп може використати Tomahawk як важіль впливу на Кремль.
Трамп не поступився Путіну у питанні Tomahawk для України - CNN розкрило деталі
Трамп не відмовився від ідеї передачі ракет Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Головне:

  • Трамп не відмовився від ідеї передати Україні ракети Tomahawk
  • Путін застерігав, але це не змінило позицію США
  • Трамп може використати Tomahawk як важіль впливу на РФ

Президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Путіним не відмовився від ідеї постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела, обізнані з перебігом розмови.

За даними ЗМІ, під час розмови Путін застеріг Трампа від рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk. Проте слова російського лідера не змусили американського президента відмовитися від розгляду такого варіанту.

відео дня

"Чому він (Трамп. - ред.) мав би відмовлятися від цього важеля впливу? Він не усуне загрозу (постачання Tomahawk - ред.), доки вона не перестане бути необхідною", - сказав CNN один зі співрозмовників.

Інше джерело телеканалу зазначило, що Трамп прагне покласти край війні і зосереджується на дипломатичних засобах. При цьому загроза відправки Tomahawk залишається одним із засобів впливу, яким він може скористатися для завершення війни в Україні.

За даними CNN, останніми тижнями Трамп не лише публічно, а й у приватних зустрічах демонстрував готовність дозволити Україні отримати ці крилаті ракети.

Джерела телеканалу також повідомили, що адміністрація США підготувала плани щодо надання зброї Україні у разі, якщо президент дасть відповідний наказ. За їх словами, Трамп може прийняти таке рішення у будь-який момент.

Трамп не поступився Путіну у питанні Tomahawk для України - CNN розкрило деталі
Ракета Tomahawk / Інфогарфіка: Главред

Ракети Tomahawk для України - новини за темою

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. За словами американського лідера, бесіда була "дуже продуктивною" і зосереджувалася на пошуку шляхів завершення російської війни проти України.

Після переговорів з Путіним Трамп заявив, що ракети Tomahawk залишаються стратегічно важливими для оборони США, тому питання їх передачі іншим країнам поки відкрите. Він також зізнався, що Володимир Путін негативно відреагував на ідею постачання цих ракет партнерам, зокрема Україні:

Як повідомляв Главред, президент Зеленський не планує обговорювати питання постачання ракет Tomahawk під час зустрічі з Дональдом Трампом 17 жовтня, повідомив нардеп Єгор Чернєв. За його словами, тема "Tomahawk" тимчасово поставлена на паузу.

Читайте також:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Кремль уже в паніці": у Раді розповіли, що Україна отримає від Трампа

"Кремль уже в паніці": у Раді розповіли, що Україна отримає від Трампа

21:36Світ
Трамп не поступився Путіну у питанні Tomahawk для України - CNN розкрило деталі

Трамп не поступився Путіну у питанні Tomahawk для України - CNN розкрило деталі

20:54Війна
Трамп зустрів Зеленського в Білому домі: перші подробиці

Трамп зустрів Зеленського в Білому домі: перші подробиці

20:38Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекати

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекати

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущі

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущі

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

Останні новини

22:05

"Ну ти пес": Леся Нікітюк очманіла від образу Цимбалюка на прем'єрі "Холостяка"

22:04

Абітурієнтам на замітку: як обрати університет і не пошкодувати

21:51

"Дуже стильний костюм": Трамп засипав компліментами ЗеленськогоВідео

21:42

"Це круто, коли тебе можна обстібати": тренерка "Ліги Сміху. 10 років" Маша Єфросиніна відреагувала на пародію від Інни Приходько

21:36

"Кремль уже в паніці": у Раді розповіли, що Україна отримає від Трампа

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
21:03

Чий насправді Луганськ: козаки, повстання і вибір 1991 року

21:01

"Холостяк" уже обрав свою фаворитку - перші деталі

20:54

Трамп не поступився Путіну у питанні Tomahawk для України - CNN розкрило деталі

20:53

Трамп попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним в Угорщині - ЗМІ

Реклама
20:38

Трамп зустрів Зеленського в Білому домі: перші подробиці

20:19

Сильна злива та ІІ рівень небезпеки: Україну накриє справжній Армагеддон

20:12

Як ховали людей до та після хрещення Русі - забуті ритуали давніх слов’янВідео

20:01

ЗМІ дізналися, що в Емінема почався новий роман: хто вона

19:22

"Домогтися правди неможливо": клієнтам ПриватБанку не надходять гроші

19:16

Від миру до глухого кута: El Mundo назвало п'ять сценаріїв війни в Україні

19:10

Навіщо Трамп хоче зустрічі з Путіним?Погляд

18:58

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

18:23

Кривдник може сильно пошкодувати: що буде, якщо образити людину за датою народження

18:11

Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

17:38

Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

Реклама
17:01

Путін на Алясці розлютив Трампа: він кричав і хотів забратися геть - FT

16:50

Найнебезпечніше місто України: з'явився антирейтинг населених пунктів

16:38

Путіна "з повагою" прийме Угорщина - коли відбудеться зустріч з Трампом

16:37

Джамала пішла на відчайдушний крок, щоб урятувати Нацвідбір - звернення співачкиВідео

16:32

Чому базовий iPhone 17 — розумний вибір: ТОП 5 аргументів новини компанії

16:18

"Мене Сеня б'є": невістка Валерії зробила заяву про чоловіка

16:13

Українців ставить в ступор новий дивний знак: означає символ із чорними смугами

16:12

"Посадили" на 15-20 років: суд у РФ засудив полонених "айдарівців" до великих термінів

16:03

Олександр Цивінський: "Завдання, яке ми перед собою ставимо – це побудова рівних умов для бізнесу"

15:53

Мода plus size на осінь 2025: як підкреслити принади та виглядати розкішноВідео

15:23

Поведінка євро може здивувати: чи стане курс валют із понеділка "сюрпризом"

15:07

Чому 18 жовтня не можна зловживати алкоголем і їжею: яке церковне свято

14:41

"Медовий місяць": нова українська драма про кохання й випробування — ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

14:37

У віці 91 року помер легендарний український письменник Юрій Тарнавський

14:28

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

14:24

Армії РФ довелося втікати: ЗСУ розгромили росіян і зачистили два населені пункти

14:11

"Пишу російською — все в порядку": відома співачка зібралась на Нацвідбір після концертів в РФВідео

14:09

Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

14:04

Кличко розповів, чим займаються його дорослі діти

13:59

Повинен знати кожен водій: чи можна їздити з маже порожнім баком

Реклама
13:29

Замість квашеної капусти: простий і швидкий салат із синьої капустиВідео

13:14

Важко навіть повірити: що колись знаходилось на дні Каховського водосховищаВідео

13:02

Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

12:53

"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"Відео

12:49

MONATIK зазвучить у саундтреку нового циркового шоу "Потяг у дива"

12:44

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

12:43

Після гучного скандалу: Тетяна Брухунова покинула дітей і Петросяна

12:25

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уВідео

12:19

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиціВідео

12:11

Коли переводять годинник на зимовий час 2025: відома дата

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти