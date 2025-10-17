'Дуже стильний костюм': Трамп засипав компліментами Зеленського

Президент США двічі похвалив зовнішній вигляд президента України.

Трамп оцінив костюм Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Під час рукостискання біля Білого дому Трамп похвалив костюм Зеленського

Зеленський заявив , що костюм - його особистий

На пресконференції Трамп вдруге назвав гарним вгляд Зеленського

У п'ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп зустрів українського колегу Володимира Зеленського біля Білого дому. Американський лідер двічі оцінив зовнішній вигляд Зеленського. Про це він заявив при зустрічі з президентом України та на пресконференції.

Під час привітання на ґанку Білого дому Трамп звернув увагу на зовнішній вигляд Зеленського. Хоча розмову між президентами було чутно невиразно через шум натовпу, очевидно з реакції, що американському лідеру сподобався костюм українського президента.

Зеленський із усмішкою подякував Трампу за комплімент. Після короткого обміну словами президенти попрямували до зали для офіційних переговорів.

Трампу сподобався костюм Зеленського - відео:

Трамп оцінив зовнішній вигляд Зеленського / Фото: скріншот

На спільній пресконференції Трамп повторив приємні слова про вбрання Зеленського.

"Маєте гарний костюм. Сподіваюся, всі помітили. Дуже стильний. Мені подобається ваш вигляд", - сказав вдруге Трамп Зеленському.

Ці слова викликали посмішку українського лідера.

"Щодо мого костюма - це мій костюм, у наступного президента буде інший костюм", - згодом сказав Зеленський.

Зеленський прокоментував свій зовнішній вигляд - відео:

Коментар Зеленського щодо його костюма / Фото: скріншот

Також Трамп високо оцінив особисті якості президента України. Президент США назвав Зеленського "дуже сильним лідером, який багато пережив".

"Він дуже сильний лідер, який багато пережив. Ми чудово ладнаємо", - сказав Трамп.

Зустріч лідерів затрималася приблизно на пів години, але розпочалася у позитивному тоні. Очікується, що сторони обговорять військову підтримку України, розмову Трампа з Путіним напередодні та перспективи мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України.

Зустріч Трампа з Зеленським - що відомо

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Вчора він провів зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компанії.

Уже 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрівся з українським лідером. На пресконференції Зеленський висловив упевненість, що за допомогою США Україна зможе завершити війну, хоча Путін поки не готовий до цього. Американський лідер зазначив, що Зеленський буде на зв’язку під час його зустрічі з Путіним в Угорщині.

Як повідомляв Главред, напередодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Трампа, бесіда була "дуже продуктивною" та стосувалася завершення війни Росії проти України.

