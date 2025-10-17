"Ну ти пес": Леся Нікітюк очманіла від образу Цимбалюка на прем'єрі "Холостяка"

Коротко:
- Як відреагувала ведуча на Цимбалюка
- Як він виглядав на першій програмі
Відома українська ведуча Леся Нікітюк висловила свою думку щодо першого ефіру шоу "Холостяк", а саме про головного героя шоу Тараса Цимбалюка.
Відповідним роликом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала сторіз, як дивиться перший ефір шоу "Холостяк". "О боже, Тарасе, ну ти пес. Дивись, який! Що там, долоньки спітніли", - коментує ролик телеведуча.
Зазначимо, 17 жовтня стартувало романтичне шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Цього разу головним героєм шоу став український актор і зірка багатьох фільмів і серіалів Тарас Цимбалюк.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
"Холостяк" - останні новини по темі
Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" і український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати шанувальників перед прем'єрою шоу і зважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору і зробив це просто в готельному номері.
А також блогерка Інна Білень стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну. Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни.
Вас також може зацікавити:
- Тарас Цимбалюк вирішив кардинально змінитися - як зараз виглядає "Холостяк"
- "Беру участь": Денисенко зробила несподівану заяву в обіймах Холостяка
- "Холостяк" уже обрав свою фаворитку - перші деталі
Хто такий Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - український журналіст, автор популярного YouTube-каналу. Колишній власний кореспондент агентства УНІАН у Росії. З 2017 по 2022 рік - останній український кореспондент, акредитований при МЗС Росії на постійній основі. Відомий жорсткими і прямими запитаннями до російських політиків, зокрема до Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред