"Ну ти пес": Леся Нікітюк очманіла від образу Цимбалюка на прем'єрі "Холостяка"

Телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на красеня Тараса Цимбалюка.

Леся Нікітюк прокоментувала образ Цимбалюка / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

Як відреагувала ведуча на Цимбалюка

Як він виглядав на першій програмі

Відома українська ведуча Леся Нікітюк висловила свою думку щодо першого ефіру шоу "Холостяк", а саме про головного героя шоу Тараса Цимбалюка.

Відповідним роликом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала сторіз, як дивиться перший ефір шоу "Холостяк". "О боже, Тарасе, ну ти пес. Дивись, який! Що там, долоньки спітніли", - коментує ролик телеведуча.

Леся Нікітюк про Тараса Цимбалюка / Фото Instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, 17 жовтня стартувало романтичне шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Цього разу головним героєм шоу став український актор і зірка багатьох фільмів і серіалів Тарас Цимбалюк.

Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" і український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати шанувальників перед прем'єрою шоу і зважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору і зробив це просто в готельному номері.

