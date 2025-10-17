Рус
Зустріч Зеленського і Трампа відбулася: про що домовилися

Сергій Кущ
17 жовтня 2025, 23:05оновлено 18 жовтня, 00:13
179
Зеленський подякував Трампу за зустріч. За його словами, були обговорення посилення української ППО.
Зустріч Зеленського і Трампа відбулася
Зустріч Зеленського та Трампа відбулася / Фото: скріншот

Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася у Вашингтоні.

Закриті переговори тривали набагато довше, ніж планувалося.

За інформацією Суспільного, Зеленський проводить телефонний дзвінок з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом. За словами співрозмовника, це груповий дзвінок, але список учасників поки не відомий.

відео дня

Зеленський подякував Трампу за зустріч. Володимир Зеленський розповів, що під час бесіди, зокрема, обговорювали гарантії безпеки для України, а також програму PURL, у межах якої союзники по НАТО закуповують у США зброю для України. Президент України заявив, що нічого не скаже про постачання нового озброєння.

"Я не буду говорити про далекобійні системи. США не хочуть ескалації", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що довіряє Трампу, тому що він хоче покласти край цій війні.

За його словами, він прийняв пропозицію лідера США.

"Ми повинні зупинитися там, де ми зараз знаходимося. Трамп зараз має рацію. А далі вже починати розмови про те, як зробити кроки до довгострокового миру", - заявив Зеленський.

Тим часом Трамп Трамп за підсумками зустрічі із Зеленським опублікував пост, у якому назвав зустріч із президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою і щирою.

"Але я сказав йому, як і президенту Путіну, що настав час припинити вбивства й укласти угоду. Пролито достатньо крові, межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить! Більше ніяких перестрілок, ніяких смертей, ніяких величезних і нераціональних витрат грошей. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня - досить, ідіть додому до своїх родин із миром", - написав Трамп.

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським
Трамп прокоментував зустріч із Зеленським / Фото: скріншот

Переговори Трампа і Зеленського - останні новини

Як повідомляв Главред, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це вже була друга розмова між лідерами протягом двох днів. За словами Зеленського, сторони раніше домовилися обговорити низку ключових тематичних напрямків співпраці.

За даними Axios, під час розмови 11 жовтня обговорювали можливість передання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Крім того, президенти обговорили питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot. За інформацією співрозмовника РБК-Україна, Трамп також цікавився поточною ситуацією в Україні, зокрема станом справ у Києві.

