У Німеччині вбито юну українку, підозрюваний - із психічним розладом: деталі

Коротко:
- У Німеччині загинула 16-річна українка
- Дівчину штовхнули під поїзд
- У поліції є підозрюваний - 31-річний Мухаммед
У Німеччині трагічно загинула молода українка. 16-річну дівчину штовхнули під поїзд. У 2022 році сім'я загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрингія.
Як пише німецьке видання Stern, 11 серпня Ліана поверталася додому з навчання і говорила телефоном із дідусем. Він почув крики й одразу повідомив її батькам.
У день інциденту невідомий чоловік підійшов до поліцейських на платформі поїзда і вказав їм на тіло дівчини.
Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, через що чоловікові було видано ордер на затримання за підозрою в ненавмисному вбивстві.
Однак після проведення ДНК-тесту було виявлено сліди чоловіка на плечі загиблої, тому справу перекваліфікували.
Слідчі вважають, що підозрюваний - 31-річний Мухаммед - навмисно зіштовхнув 16-річну Ліану з платформи просто перед вантажним потягом.
Раніше чоловік уже привертав увагу поліції через заворушення у відділенні. Він поводився агресивно, тому його доправили до спеціалізованої психіатричної клініки. Він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом "параноїдальна шизофренія".
Мухаммед подавав клопотання про притулок у Німеччині, однак отримав відмову і мав бути депортований до Литви.
Жодного зв'язку між чоловіком і дівчиною не встановлено.
Наразі Мухаммед перебуває в закритому психіатричному відділенні. Прокуратура перевіряє, чи є він кримінально відповідальним.
Що відомо про сім'ю українки
У липні 2022 року родина Ліани покинула Маріуполь. У Гайследені (земля Тюрінгія) муніципалітет надав їм місце для проживання. Батьки пішли на роботу.
У Ліани було двоє братів - 5 і 11 років.
Вбивства українців за кордоном
Як писав Главред, у США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві - це 34-річний Декарлос Браун. Чоловік має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є безхатьком.
У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.
У Норвегії в готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України. У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця, з яким вона проживала.
У вересні 2022 року в притулку для біженців з України в селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.
