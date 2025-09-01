Рус
У Німеччині вбито юну українку, підозрюваний - із психічним розладом: деталі

Анна Ярославська
1 вересня 2025, 07:37оновлено 1 вересня, 08:49
2575
16-річна Ліана з батьками 2022 року втекла з окупованого росіянами Маріуполя.
Поліція Німеччини, прапор Німеччини
Смерть 16-річної українки під колесами поїзда розслідують як убивство / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • У Німеччині загинула 16-річна українка
  • Дівчину штовхнули під поїзд
  • У поліції є підозрюваний - 31-річний Мухаммед

У Німеччині трагічно загинула молода українка. 16-річну дівчину штовхнули під поїзд. У 2022 році сім'я загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрингія.

Як пише німецьке видання Stern, 11 серпня Ліана поверталася додому з навчання і говорила телефоном із дідусем. Він почув крики й одразу повідомив її батькам.

відео дня

У день інциденту невідомий чоловік підійшов до поліцейських на платформі поїзда і вказав їм на тіло дівчини.

Спочатку поліція припустила, що це був нещасний випадок, через що чоловікові було видано ордер на затримання за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Однак після проведення ДНК-тесту було виявлено сліди чоловіка на плечі загиблої, тому справу перекваліфікували.

Слідчі вважають, що підозрюваний - 31-річний Мухаммед - навмисно зіштовхнув 16-річну Ліану з платформи просто перед вантажним потягом.

Раніше чоловік уже привертав увагу поліції через заворушення у відділенні. Він поводився агресивно, тому його доправили до спеціалізованої психіатричної клініки. Він раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом "параноїдальна шизофренія".

Мухаммед подавав клопотання про притулок у Німеччині, однак отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Жодного зв'язку між чоловіком і дівчиною не встановлено.

Наразі Мухаммед перебуває в закритому психіатричному відділенні. Прокуратура перевіряє, чи є він кримінально відповідальним.

Що відомо про сім'ю українки

У липні 2022 року родина Ліани покинула Маріуполь. У Гайследені (земля Тюрінгія) муніципалітет надав їм місце для проживання. Батьки пішли на роботу.

У Ліани було двоє братів - 5 і 11 років.

Вбивства українців за кордоном

Як писав Главред, у США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві - це 34-річний Декарлос Браун. Чоловік має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є безхатьком.

У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

У Норвегії в готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України. У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця, з яким вона проживала.

У вересні 2022 року в притулку для біженців з України в селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

