"Кремль уже в паніці": у Раді розповіли, що Україна отримає від Трампа

Сергій Кущ
17 жовтня 2025, 21:36
Це може бути один з елементів великого пакета озброєнь.
Трамп не зможе завершити війну в Україні, як у Газі, вважають у CNN
Трамп не зможе завершити війну в Україні, як у Газі, вважають у CNN / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Україна може отримати й інше озброєння, крім Томагавків
  • Чим ця подія особлива

Під час зустрічі в Білому домі президенти України і США обговорять передачу не тільки ракет Томагавк.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко



За його словами, нам потрібні не десятки, а сотні таких ракет, тому що це дуже високоточна і вельми ефективна зброя.

"Кремль уже в паніці: починає шантажувати, каже, що це можна розглядати як втручання США у війну, що загрожують ядерними наслідками і так далі. Це - типова кремлівська пропаганда і нісенітниця, тому що насправді це звичайна зброя, яка допомагає вражати військові об'єкти", - зазначив він.

За його словами, на переговорах можуть обговорюватися не тільки "Томагавки", а й інші види озброєння - це може бути один з елементів великого пакета озброєнь.

"Але навіть якщо на початку йдеться про кілька десятків "Томагавків", це вже творець прецеденту. Як було з F-16: Кремль погрожував, але ми отримали їх, і ніхто на цьому шляху не зазнавав катастрофічних наслідків. Так буде і з "Томагавками" - головне створити прецеденту, отримати хоча б десяток таких ракет, хоча почати їх використовувати і показати Сполученим Штатам і європейцям, що ми ефективно їх застосуємо і що це впливає на військову ситуацію", - підсумував Мережко.

Передача Україні ракет Tomahawk - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення поки що немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що питання Tomahawk швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Про персону: Олександр Мережко

Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) - український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.



Томагавк Олександр Мережко цікаві новини


Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущі

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущі

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик




Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

