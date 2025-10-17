"Кремль уже в паніці": у Раді розповіли, що Україна отримає від Трампа

Це може бути один з елементів великого пакета озброєнь.

Трамп не зможе завершити війну в Україні, як у Газі, вважають у CNN / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Україна може отримати й інше озброєння, крім Томагавків

Під час зустрічі в Білому домі президенти України і США обговорять передачу не тільки ракет Томагавк.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко

За його словами, нам потрібні не десятки, а сотні таких ракет, тому що це дуже високоточна і вельми ефективна зброя.

"Кремль уже в паніці: починає шантажувати, каже, що це можна розглядати як втручання США у війну, що загрожують ядерними наслідками і так далі. Це - типова кремлівська пропаганда і нісенітниця, тому що насправді це звичайна зброя, яка допомагає вражати військові об'єкти", - зазначив він.

За його словами, на переговорах можуть обговорюватися не тільки "Томагавки", а й інші види озброєння - це може бути один з елементів великого пакета озброєнь.

"Але навіть якщо на початку йдеться про кілька десятків "Томагавків", це вже творець прецеденту. Як було з F-16: Кремль погрожував, але ми отримали їх, і ніхто на цьому шляху не зазнавав катастрофічних наслідків. Так буде і з "Томагавками" - головне створити прецеденту, отримати хоча б десяток таких ракет, хоча почати їх використовувати і показати Сполученим Штатам і європейцям, що ми ефективно їх застосуємо і що це впливає на військову ситуацію", - підсумував Мережко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення поки що немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що питання Tomahawk швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Про персону: Олександр Мережко Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) - український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

