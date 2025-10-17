Рус
РФ приготувала 500 "Шахедів" і балістику: в Україні підвищена загроза ударів

Руслана Заклінська
17 жовтня 2025, 23:46
2328
Моніторингові канали повідомляють про підвищену загрозу застосування БпЛА та балістичних ракет.
РФ може застосувати до 500 "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: 117 окрема важка механізована бригада, скріншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ може застосувати близько 500 дронів "Шахед" і балістику
  • Під загрозою Київщина, Полтавщина та Чернігівщина
  • Над Україною зафіксовано близько 30 дронів

У ніч на 18 жовтня російські війська можуть застосувати близько 500 БпЛА типу "Шахед". Протягом ночі-ранку існує підвищена загроза застосування балістики. Про це повідомили моніторингові канали.

Аналітики попередили про підвищений рівень загрози застосування ворогом балістичних ракет із Воронежа та Криму. Під згорозою ударів - Київщина, Полтавщина та Чернігівщина.

відео дня

Наразі групи БпЛА залітають на територію України. Загалом, за даними Telegram-каналу "Николаевский Ванёк" станом на 23:25, над Україною знаходиться близько 30 російських ударних дронів:

  • 11 між Першотравенськом та Добропіллям;

  • 3 БпЛА на півдні від Краснограда Харківської області тримають західний курс;

  • 3 дрони курсом на/через Чугуїв;

  • 6 у районі Ніжина, курс західний;

  • 3 БпЛА у Сумському районі;

  • 2 на захід від Шостки, курс західний;

  • 2 дрони прямують на/через Лубни.

БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Крім цього, вранці монітори зафіксували доставку БпЛА типу "Шахед" на аеродроми "Приморсько-Ахтарськ", "Чауда", "Халино" у Курській області, "Міллерово" у Ростовській області, "Орел-південний" у Орловській області та "Навля" у Брянській області РФ.

Також два російські Ту-95МС здійснили переліт з аеродрому "Українка" (Амурська область) на аеродром "Оленья" (Мурманська область). У акваторії Чорного та Азовського морів ракетоносії наразі відсутні.

Які області під загрозою російських атак - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив, що цієї осені та зими Росія, ймовірно, зосередиться на ударах по енергетичних об’єктах прикордонних і прифронтових областей - Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.

За словами експерта, Кремль змінив тактику і тепер замість масових атак по ключових підстанціях, як у 2022–2023 роках, окупанти нищать локальні об’єкти енергомереж, які менш захищені. Гончар зазначив, що великі вузли "Укренерго" нині добре укріплені, а більшість пошкоджених потужностей уже відновлено.

"Росіяни зрозуміли, що, витрачаючи більше ударних засобів, вони все одно не досягнуть ефекту. Тому вони почали діяти іншим способом. Обленерго мало працювали над захистом своїх об'єктів, тому Росія почала бити туди, де не захищено або слабо захищено", - вважає Гончар.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 жовтня РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні, постраждала енергетична інфраструктура. Ворог атакував об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

Восени 2025 року РФ щодня атакує енергетичну інфраструктуру України, застосовуючи "Шахеди" з касетними боєприпасами та повторні атаки на рятувальників і енергетиків. В ніч на 16 жовтня під удар потрапили Вінницька, Сумська, Полтавська та Харківська області, а в Ніжині поранено одну людину.

Крім цього, у ніч на 17 жовтня та вранці п’ятниці російська армія атакувала низку українських областей, зокрема Суми, Херсон, Кривий Ріг і Новгород-Сіверський. За даними Повітряних сил, з 20:00 16 жовтня ворог застосував близько 70 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших.

Читайте також:

Про джерело: "Николаевский Ванек"

Telegram‑канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) — один із найпопулярніших військово-інформаційних телеграм-каналів України з аудиторією понад 2,7 млн підписників, який оперативно інформує про ворожі обстріли, рух техніки, БПЛА та інші загрози.

Автор каналу — анонімний патріот на ім’я Іван, який, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, працює без комерційної мети і має "зірочку авторизованого каналу", а влада тісно співпрацює з ним із моменту старту.

Контент каналу базується на достовірних польових джерелах та оперативному моніторингу, а також власній мережі інформаторів: автор виключно перевіряє дані й відмовляється від ретрансляції відкритих неперевірених джерел .

Канал активно організовує збори для ЗСУ, прозоро звітує про витрачені кошти і продовжує залишатися ключовим та надійним джерелом для українців під час військових тривог.

