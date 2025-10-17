Трамп зустрів Зеленського в Білому домі: перші подробиці

Президент США Дональд Трамп зустрів українського лідера Володимира Зеленського для проведення двосторонньої зустрічі.
Під час рукостискання Трамп знову оцінив костюм Зеленського і заявив, що вони зможуть закінчити війну.
Також американський лідер заявив, що "Зеленський дуже сильний лідер, який пройшов через багато чого".
"Ми дуже добре ладнаємо", - зазначив Трамп.
Зеленський зі свого боку висловив упевненість, що президент США допоможе закінчити війну.
"Ми розуміємо, що Путін не готовий завершити війну, але я впевнений - з вашою допомогою ми зможемо завершити її", - звернувся він до Трампа.
За словами президента США, Зеленський буде на зв'язку, коли він зустрічатиметься з Путіним в Угорщині.
На запитання про те, чи зможе Україна повернути всі території Трамп відповів:
"Війна цікава річ. Ти ніколи не знаєш, що станеться".
Також було порушено тему Томагавків.
"Нам потрібні "Томагавки" і багато іншої зброї, яку ми поставляємо в Україну. Це одна з причин, через яку ми хочемо покласти край цій війні, - заявив Трамп.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна хоче закінчити війну, але питання не тільки в Томагавках, а й в інших видах озброєнь.
Зі свого боку Трамп заявив, що зацікавлений у купівлі українських дронів
"Вони виробляють дуже хороші дрони", - сказав він.
Трамп вважає, що Путін хоче закінчити війну.
За словами Трампа, його розмова з Путіним вчора тривала 2,5 години. Після цієї бесіди він дійшов висновку, що Путін хоче закінчити війну.
"Він хоче закінчити її. Думаю, Зеленський теж хоче закінчити її. Залишилося це зробити", — додав він.
