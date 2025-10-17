"Гармонії не буває": дружина Влада Ями зробила зізнання про стосунки з танцюристом

Коротко:
Дружина українського хореографа Влада Ями, який втік з України жити в США ще на початку повномасштабної війни в Україні, розповіла про стосунки з танцюристом.
Про це Лілія Яма написала на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила зробити зізнання про своє сімейне життя і створила цілу карусель, підписавши кожне фото. "Гармонії у стосунках не буває. Тому що життя - не рівна гладь, а постійні хвилі", - пише вона.
За словами Ями, вся справа "в балансі". "Не в тому, що щоб все було спокійно, а в тому, щоб тримати одне одного, коли шторм", - додає Яма.
Вона додає, що кохання - це рух і воно живе, поки двоє ростуть, а не "шукають ідеал".
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.
А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.
Про персону: Влад Яма
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
