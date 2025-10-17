"Багато булінгу та приниження": учасниця "Холостяка" рознесла шоу

Софія Шамія зробила свої висновки від участі в шоу.

Одна з учасниць нового сезону шоу "Холостяк" Софія Шамія, яка є "Міс Україна-2023", уперше висловилася про свою участь у реаліті.

В інтерв'ю Мирославі Мандзюк Софія відповіла на розмови про те, що вона взяла участь заради піару. До речі, дівчина подала заявку після того, як дізналася, що головним героєм стане Тарас Цимбалюк.

"Я дивилася його подкасти, інтерв'ю і стежила за ним в інстаграмі. Його теплі сімейні цінності дуже перетинаються з моїми. Це було найголовнішим. Але також він дуже сексуальний і красивий чоловік. Я впевнена, що він подобається великій кількості жінок. Він секс-символ України", - поділилася Шамія.

А ось про саме шоу її враження виявилися не дуже позитивними.

"Не очікувала, що може бути так багато булінгу, мізогінії та приниження", - заявила знаменитість.

Софії не дуже сподобалося, що в шоу занадто багато уваги приділяли її титулу.

"Я хочу, щоб це була моя історія, а не історія про "якусь міс". Я хочу запам'ятатися по-іншому, але, звичайно, це частина мене", - підсумувала Шамія.

