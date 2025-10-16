Рус
"Я вб’ю вас усіх": російськомовний чоловік напав на українську сім'ю в Швейцарії

Руслана Заклінська
16 жовтня 2025, 17:29
У швейцарському поїзді чоловік погрожував розправою сім'ї з дитиною через українську мову.
'Я вб’ю вас усіх': російськомовний чоловік напав на українську сім'ю в Швейцарії
У Швейцарії російськомовний чоловік напав на україномовну сімʼю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • У швейцарському поїзді російськомовний чоловік напав на україномовну сім’ю
  • Нападника розлютило, що сім’я розмовляла українською
  • МЗС України звернулося до швейцарських правоохоронців

У поїзді, який курсував із швейцарського Інтерлакена до Шпіца, російськомовний чоловік напав на україномовну сім’ю з дитиною. МЗС України звернулося до правоохоронних органів Швейцарії з проханням провести розслідування. Про це пише швейцарське видання 20Minuten та йдеться у заяві речника МЗС Георгія Тихого.

Інцидент стався у понеділок, 13 жовтня. Нападник був російськомовним чоловіком. За словами потерпілих, його розлютило те, що сім’я розмовляла українською мовою.

"Коли він почув, що ми розмовляємо українською, він почав нас ображати. Ми були шоковані, особливо наша однорічна дитина сильно постраждала від інциденту", - розповів батько сім’ї, чиї батьки родом із Білорусі.

Мати сім’ї зафільмувала напад на відео та опублікувала його у соцмережах. На кадрах чоловік кілька разів повторює: "Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину".

Дивіться відео нападу у Швейцарії на сім'ю українців:

Коли жінка намагалася зафіксувати напад на телефон, чоловік вибив його з її рук. Батько сім’ї відштовхнув нападника, після чого той тимчасово заспокоївся.

На станції Шпіц сім’я та кілька свідків повідомили про напад поліції. Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту.

"Нікого не довелося доставляти до лікарні. Розслідування триває. Як родина, так і чоловік висловили намір подати заяву", - заявили у поліції.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України оперативно відреагувало на інцидент. Речник відомства Георгій Тихий назвав відео нападу "жахливим" та повідомив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронців з проханням розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності.

"Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, жахливе. Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Таку поведінку не повинні терпіти", - написав Тихий.

Вбивство Ірини Заруцької у США - що відомо

Нагадаємо, увечері 22 серпня у США знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала до Америки у пошуках нового життя. Дівчина стала жертвою кривавого нападу у приміському поїзді у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві, 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, загрожує смертна кара. Відповідне покарання підтримує особисто президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв Главред, 5 жовтня губернатор Північної Кароліни Джош Стайн підписав "Закон Ірини", названий на честь убитої української біженки Ірини Заруцької. Закон посилює перевірку злочинців перед звільненням під заставу, забороняє безготівкову заставу для насильницьких рецидивістів та вимагає психічного обстеження обвинувачених.

Про джерело: МЗС України

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Швейцарія українська мова російська мова Україна новини України
Михайло Поплавський: Створюйте власний український бренд!Відео актуально

11:11

"Сподобалося": Валерій Маркус зіграв весілля і вперше показав дружину

11:11

Шухнін Антон Сергійович: біографія та досьє досьє

