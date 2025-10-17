"Холостяк" уже обрав свою фаворитку - перші деталі

Нікіта Добринін не пропустив прем'єру "Холостяка".

https://glavred.net/stars/holostyak-uzhe-vybral-svoyu-favoritku-pervye-detali-10707362.html Посилання скопійоване

Нікіта Добринін дивиться "Холостяка" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Холостяк

Ви дізнаєтеся:

Нікіта Добринін оцінив учасницю "Холостяка"

Які рекомендації він дав дівчатам

Український відомий ведучий і головний герой одного з сезонів "Холостяка" Нікіта Добринін висловив свою думку про новий сезон шоу.

На своїй сторінці в соцмережах Нікіта написав слова захоплення про одну з учасниць.

відео дня

"Перша фаворитка є. Ну це браво, відмінна форма і підготовка", - зазначив Добринін.

Нікіта Добринін про учасницю "Холостяка" / фото: скрін instagram.com, Нікіта Добринін

Також він додав і про враження про учасниць, і про шоу загалом.

"Якщо подивитися всі "Холостяки" - патерн один і той самий. Дівчата, які йдуть з почуттям власної гідності, з легкістю, з почуттям гумору - викликають повагу і залишають круті враження. А ті, хто намагається догодити, насипати компліментів, часто губляться. Ваша сила не в тому, щоб сподобатися, а в тому, щоб бути справжньою. Тому, якщо йти в будь-які стосунки (не обов'язково на телебачення), не з установкою сподобатися, а з позицією "подивитись, чи добре мені з ним", - додав Нікіта.

Порада Нікіти Добриніна дівчатам / фото: скрін instagram.com, Нікіта Добринін

Нагадаємо, нещодавно представляли одну з учасниць шоу, якій 38 років, і вона була в шлюбі 20 років.

"Вона звикла досягати вершин і знає всі секрети великих почуттів. І тепер готова показати Тарасу кохання, як у кіно", - повідомляли в анонсі проєкту.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

"Холостяк" - останні новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що новий "Холостяк" і український актор Тарас Цимбалюк вирішив здивувати шанувальників перед прем'єрою шоу і зважився на кардинальні зміни в іміджі. Актор висвітлив своє темне коротке волосся до білосніжного кольору і зробив це просто в готельному номері.

А також блогерка Інна Білень стала заручницею обставин. Замість того, щоб відзначати День народження нового бойфренда, для якого вона готувала великий сюрприз, їй довелося в екстреному порядку покинути країну. Причиною тому став судовий процес у Німеччині, який ініціював колишній чоловік Інни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред