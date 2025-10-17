Рус
Трамп попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним в Угорщині - ЗМІ

Віталій Кірсанов
17 жовтня 2025, 20:53
Трамп сьогодні, 17 жовтня, попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним.
Трамп попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Коротко:

  • Сьогодні Трамп і Зеленський проведуть переговори
  • Трамп і Путін обговорювали можливість зустрічі в Будапешті

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті. Про це повідомила кореспондентка CBS News Ненсі Кордес із посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Лівітт.

"Виходячи зі сказаного Керолайн Лівітт, все ще існує ймовірність, принаймні, на це сподівається Білий дім, що Зеленський може бути включений у ці переговори", - сказала вона.

Крім того, Лівітт у розмові з журналістами заявила, що Трамп сьогодні, 17 жовтня, попросить Зеленського приєднатися до їхньої зустрічі з Путіним.

"Президенти Трамп і Путін обговорювали можливість зустрічі в Будапешті, і американський лідер поговорить про цю можливість із президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі", - розповіла прес-секретар Білого дому.

Переговори сторін

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

17 жовтня Трамп проводить у Білому домі зустріч із Зеленським.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

Про джерело: CBS News

CBS News - новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодинні випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, такі як The Takeout Podcast. CBS News також управляє CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори Зеленський у Вашингтоні
