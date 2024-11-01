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Росіяни удосконалили "Шахеди" та розробили "невидимі" артсистеми - ISW

Марія Николишин
1 листопада 2024, 06:48оновлено 1 листопада, 07:18
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Останнім часом окупанти посилили атаки проти України.
Росіяни удосконалили 'Шахеди' та розробили 'невидимі' артсистеми - ISW
Росіяни удосконалили Шахеди / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із повідомлення ISW:

  • РФ встановила термобаричні боєголовоки на "Шахеди"
  • Системи ТОС-1А "Солнцепек" стали "невидимими" для тепловізорів

Війська країни-агресорки Росії почали використовувати безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками та "зробили невидимими" системи ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Відомо, що київський науково-дослідний інститут судових експертиз дослідив уламки безпілотників "Шахед-136", які війська РФ використовували у серіях ударів з 26 по 29 жовтня.

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Результати дослідження свідчать про те, що російські війська модифікували дрони для встановлення на них термобаричних боєголовок.

Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

"Це покриття поглинає радіохвилі, що робить установки "невидимими" для сучасних систем наведення і теплові зорів", - наголосили аналітики.

Варто зауважити, що останнім часом російські окупанти посилили атаки проти України з використанням ударних дронів типу "Шахед".

За останній тиждень прильоти або падіння уламків збитих дронів супроводжувалися незвичним масштабом руйнувань інфраструктури, житлових будинків і квартир, а також пожежами.

Росіяни удосконалили 'Шахеди' та розробили 'невидимі' артсистеми - ISW
Шахед / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 31 жовтня, російські окупанти атакували Полтавщину ударними безпілотниками типу Шахед. Внаслідок цього серйозно пошкоджені приватні будинки.

В ніч на 1 листопада, росіяни вдарили по Одесі ракетою. Під ударом опинилась пожежна частина. Вибух пролунав під час повітряної тривоги. Рятувальники йшли в укриття і в цей момент ворог вдарив по місту ракетою.

Крім того, російські окупанти вкотре обстріляли Харків та передмістя. Внаслідок атаки зруйновано житлову інфраструктуру, є поранені серед цивільних жителів.

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