Росіяни удосконалили 'Шахеди' та розробили 'невидимі' артсистеми - ISW

Війська країни-агресорки Росії почали використовувати безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками та "зробили невидимими" системи ТОС-1А "Солнцепек". Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Відомо, що київський науково-дослідний інститут судових експертиз дослідив уламки безпілотників "Шахед-136", які війська РФ використовували у серіях ударів з 26 по 29 жовтня.

Результати дослідження свідчать про те, що російські війська модифікували дрони для встановлення на них термобаричних боєголовок.

Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

Варто зауважити, що останнім часом російські окупанти посилили атаки проти України з використанням ударних дронів типу "Шахед".

За останній тиждень прильоти або падіння уламків збитих дронів супроводжувалися незвичним масштабом руйнувань інфраструктури, житлових будинків і квартир, а також пожежами.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.