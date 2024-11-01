Є поранені: РФ вдарила по Одесі ракетою з касетною бойовою частиною

Під ракетним ударом опинилась пожежна частина.

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РФ вдарила ракетою по Одесі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ДСНС

Росіяни вдарили по Одесі ракетою. Під ударом опинилась пожежна частина. Про це повідомляє ДСНС.

Вибух пролунав під час повітряної тривоги. Рятувальники йшли в укриття і в цей момент ворог вдарив по місту ракетою.

"2 рятувальники, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення, наразі вони в лікарні, з ними працюють медики. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина. Цинічний удар по тим, хто рятує інших!" - йдеться у повідомленні. відео дня

Моніторинговий канал monitor зазначає, що окупанти вдарили по Одесі крилатою ракетою з касетною бойовою частиною.

Дивіться відео про ракетний удар по Одесі:

РФ вдарила ракетою по Одесі / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в ніч на 31 жовтня збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову. Удар припав на житловий багатоповерховий будинок. На місці прильоту виникла пожежа. Унаслідок удару РФ зруйновано майже весь під'їзд житлового будинку.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок авіаудару по багатоповерхівці в Харкові кількість поранених зросла до 34 людей. За його словами, загинув один хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років.

Також 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летіли у напрямку у столиці. Начальник КМВА Сергій Попко писав, що о 5:40 в області та на підступах до Києва працювала ППО.

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