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Людей виносили з палаючих будинків: РФ вдарила Шахедами по Полтавщині

Ангеліна Підвисоцька
31 жовтня 2024, 22:38оновлено 31 жовтня, 23:47
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Внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.
удар по Полтавщине
РФ атакувала Полтавщині шахедами / Коллаж: Главред, фото: Филипп Пронин, Суспільне

Російські окупанти атакували Полтавщину ударними безпілотниками типу Шахед. Внаслідок цього серйозно пошкоджені приватні будинки. Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Відомо, що росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду. Вони вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі.

"У результаті пошкоджено 3 житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей", - написав Пронін.

відео дня

Він зазначив, що врятованих людей дістали із палаючого будинку. Інформації про загиблих немає.

  • Удар по Полтавській області
    Удар по Полтавській області фото: ДСНС
  • Удар по Полтавській області
    Удар по Полтавській області фото: ДСНС
  • Удар по Полтавській області
    Удар по Полтавській області фото: ДСНС
  • Удар по Полтавській області
    Удар по Полтавській області фото: ДСНС
  • Удар по Полтавській області
    Удар по Полтавській області фото: ДСНС
  • Удар по Полтавській області
    Удар по Полтавській області фото: ДСНС
  • Удар по Полтавській області
    Удар по Полтавській області фото: ДСНС

У Мережі з'явилося відео з наслідками атаки дронів.

Дивіться відео про удар по Полтавщині:

удар по Полтавщине
РФ атакувала Полтавщині шахедами / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред, в ніч на 31 жовтня збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову. Удар припав на житловий багатоповерховий будинок. На місці прильоту виникла пожежа. Унаслідок удару РФ зруйновано майже весь під'їзд житлового будинку.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок авіаудару по багатоповерхівці в Харкові кількість поранених зросла до 34 людей. За його словами, загинув один хлопчик, якому у вересні виповнилося 12 років.

Також 31 жовтня, у Києві оголошували повітряну тривогу через дрони росіян, які летіли у напрямку у столиці. Начальник КМВА Сергій Попко писав, що о 5:40 в області та на підступах до Києва працювала ППО.

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