Безпілотники атакували склад РФ: там зберігали іранську балістику - ЦПД

У Волгоградській області країни-агресорки Росії був атакований склад з російською зброєю. Зокрема, там могли зберігати іранські балістичні ракети. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.
За його словами, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.
"Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", - зазначив Коваленко.відео дня
Варто зауважити, що у мережі вночі повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ.
Вибухи в Росії - відео:
Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Удари по складах РФ - що відомо
Нагадаємо, в ніч на 29 вересня у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.
У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів і почалася детонація. Ця подія може увійти в історію як одна з найбільш масштабних атак на ворожі арсенали.
В той же час, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих припускає, що склади боєприпасів ворога, до яких досягає українська зброя, можливо, можуть бути знищені найближчим часом.
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