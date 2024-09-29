Безпілотники атакували склад РФ: там зберігали іранську балістику - ЦПД

Склад розташований у населеному пункті Котлубань Волгоградської області РФ.

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Удар по складу РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

У Волгоградській області країни-агресорки Росії був атакований склад з російською зброєю. Зокрема, там могли зберігати іранські балістичні ракети. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

За його словами, був атакований арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

"Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них", - зазначив Коваленко. відео дня

Варто зауважити, що у мережі вночі повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ.

Вибухи в Росії - відео:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Удари по складах РФ - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів і почалася детонація. Ця подія може увійти в історію як одна з найбільш масштабних атак на ворожі арсенали.

В той же час, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих припускає, що склади боєприпасів ворога, до яких досягає українська зброя, можливо, можуть бути знищені найближчим часом.

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