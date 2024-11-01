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Зруйнована цивільна інфраструктура: Харків під ворожим ударом, є постраждалі

Маріна Фурман
1 листопада 2024, 01:44
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Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харкову та передмістю обласного центру.
Обстрел Харкова
Росіяни обстріляли Харків / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео Харківська обласна прокуратура

Головне:

  • Росіяни обстріляли Харків та передмістя
  • Під прицілом була цивільна інфраструктура

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків та передмістя. Внаслідок атаки зруйновано житлову інфраструктуру, є поранені серед цивільних жителів. Про це повідомляє Поліція Харківської області та Харківська обласна прокуратура.

Обстріл Дергачів

Згідно з оприлюдненою інформацією, у четвер, 31 жовтня, близько 21:00 одна керована авіабомба влучила по території приватного підприємства в місті Дергачі.

відео дня

Поліція Харківської області уточнює, що внаслідок обстрілу сталася пожежа. Постраждало двоє цивільних людей, які працюють охоронцями.

"39-річний чоловік дістав уламкові поранення склом, у 64-річного - гостра реакція на стрес. Стан здоров'я обидвох постраждалих задовільний. Ще один 42-річний чоловік перебував поруч із підприємством. У нього гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу на місці.", - йдеться в повідомленні.

На місцях влучань слідчо-оперативні групи, вибухотехніки збирають докази злочинів, пов'язаних з військовою агресією РФ.

Обстріл Харкова

Друга авіабомба влучила в землю на околиці Харкова. Пошкоджено приватний будинок та три автомобілі.

"Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років, у них гостра реакція на стрес. Загалом, унаслідок обидвох обстрілів наразі відомо про п'ятьох людей, які звернулися по медичну допомогу.", - повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, росіяни вдарили по Одесі ракетою. Під ударом опинилась пожежна частина. За інформацією ДСНС, вибух пролунав під час повітряної тривоги. Рятувальники йшли в укриття і в цей момент ворог вдарив по місту ракетою.

Вночі 31 жовтня російські окупанти також атакували Полтавщину ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок цього серйозно пошкоджені приватні будинки. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що росіяни кілька разів атакували Полтавську громаду. Він зазначив, що врятованих людей дістали із палаючого будинку. Інформації про загиблих немає.

Ввечері цього ж дня, росіяни здійснили запуск "Шахедів" з півночі та півдня. Повітряну тривогу через ударні дрони оголосили у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській областях та у Києві. Про серйозну небезпеку попередили жителів Києва.

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