Росія може опинитися на економічному дні через кілька років: прогноз МВФ

Країна-агресор Росія може опинитися на економічному дні 2025 року, коли зростання ВВП стане мізерним - понад 1%. Така інформація є в прогнозі МВФ.

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МВФ переглянув минулий прогноз щодо економіки країни-агресора РФ на 2024 рік / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Динаміка згортання економіки країни-агресора РФ буде стабільною - від 3% за підсумками 2023 року, до 2,6% - у 2024. Найскладніша ситуація буде для РФ у 2025 році, коли показник зростання валового-внутрішнього продукту (ВВП) буде найменшим - 1,1%. Саме такий вигляд має свіжий прогноз експертів Міжнародного валютного фонду.

Як кажуть співробітники МВФ, по всьому світу активне зростання економіки в показнику валового внутрішнього продукту матимуть Філіппіни - 6,1% та Індія - 6,5%. Таких показників країни досягнуть у 2025 році. Поруч із ними - Аргентина та Індонезія зі зростанням ВВП у 5%.

Крім того, МВФ переглянув жовтневий прогноз щодо економіки країни-агресора РФ на 2024 рік - через потужніше, аніж очікувалося, зростання економіки у 2023 році (3%). МВФ пов'язує це з високими витратами на оборонно-промисловий комплекс і динамікою приватного споживання, яке і посприяло підвищенню зарплат в умовах дефіцитного російського ринку праці.

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Економіка та мобілізація в країні-агресорі РФ

У матеріалі західної ділової агенції Bloomberg, що вийшов минулого року йшлося про те, що економіка країни-агресора Росії поступово, хоч і повільно, адаптуватися до впливу міжнародних санкцій, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але подальшому її відновленню може завадити мобілізація, яку, є такі дані, планує путінський режим.

Пізніше розвідка Німеччини повідомила, що Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб. Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них уже направлена на війну проти України, сказали німецькі офіцери.

Ще пізніше стало відомо, что Путін "зібрався" довго воювати з Україною і постане перед складним вибором. Служба зовнішньої розвідки України вже повідомляла, що оборонні підприємства РФ приймають на роботу людей із судимістю та колишніх наркоманів.

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