Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб - розвідка Німеччини

Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них вже спрямована на війну проти України, сказав Бруно Каль.

Путін зібрався далі воювати - розвідка ФРН / Колаж скріншот YouTube, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія може мобілізувати на війну з Україною ще 1 млн осіб. Російський директор Володимир Путін зібрався воювати далі, а не вести перемовини. Сили оборони України ефективно протистоять окупантам на полі бою, проте опір у подальшій перспективі залежить від стійкої підтримки західного світу. Про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.

Як повідомляє RND, він розповів про те, що в німецькій розвідці не бачать готовності з боку окупантів до перемовин. Москва може мобілізувати ще 1 мільйон людей.

"Подальший мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив керівник відомства.

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Також Каль нагадав, що восени минулого року в РФ мобілізували близько 300 тисяч осіб. Частину з них ще готують на полігонах, іншу відправили воювати проти України.

Крім того, за його словами, Путін наразі не збирається вести перемовини.

"Зовсім ні. Наразі вся справа в тому, щоб прийняти рішення на полі бою і реалізувати там якомога більше переваг, а потім, можливо, в якийсь момент продиктувати світ на своїх умовах", - пояснив ситуацію Каль.

При цьому глава розвідки ФРН зазначив, що війна багато в чому не відповідає тим уявленням, які були в Москві, Києві і на Заході. Агресор Росія в спробі окупувати Україну розраховувала на "точні військові, швидше символічні і демонстративні дії". Однак план Москви провалився, і Києву вдалося отримати ситуаційну перевагу.

Також керівник відомства додав, що сили оборони України продовжують ефективно відбивати атаки переважаючих сил РФ. Але в подальшій перспективі успіх українських військових залежить від "стійкої підтримки Заходу".

"Наразі це більше схоже на окопну війну, дуже жорстоку війну на виснаження", - підкреслив Бруно Каль.

Мобілізація в Росії

Раніше в The New York Times опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що директор РФ Володимир Путін планує оголосити нову хвилю мобілізації. За інформацією розвідки США, додатково можуть призвати ще сотні тисяч російських громадян.

В Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що на території країни-окупанта Росії, ймовірно, готується мобілізація студентів. Призов можуть провести до 1 квітня 2023 року, коли офіційно почнеться призов на строкову службу в армію окупантів.

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Наступ Росії: