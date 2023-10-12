Що буде з українською економікою до кінця року: МВФ озвучив прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив довгостроковий прогноз для української економіки.

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Показники зростання економіки України до кінця 2023 року покращаться на 2% - МВФ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Аналітики міжнародного валютного фонду (МВФ) оприлюднили новий прогноз про стан української економіки. Така інформація міститься в жовтневому "Огляді світової економіки" (WEO).

Експерти вважають, що показники зростання економіки нашої країни до кінця 2023 року покращаться на 2%. Крім того, в 2024 році, за даними МВФ, ВВП України зросте до 3,2%, чи то пак стабільність в національній економіці в умовах триваючої повномасштабної війни буде зберігатися.

Також очікується, що індекс споживчих цін в Україні за підсумками року опиниться на позначці в 17,7% (тоді як в минулому році показник склав 20,2%). А в 2024 році рівень впаде відразу до 13%.

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Що стосується світової економіки, то в МВФ вважають, що в 2023 році вона буде рости на рівні 3%, а ось в 2024 році знизиться, але незначно — до 2,9%.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лісовий розповідав, що у вересні-початку жовтня цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют. Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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