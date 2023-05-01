В Україні тарифи на енергоносії не підніматимуть до завершення війни - постпред МВФ

Представник МВФ підкреслив, що після війни важливо буде виділити достатні та адресні ресурси для захисту вразливих домогосподарств.

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Тарифи на енергоносії не підніматимуть до завершення війни / колаж фото УНИАН

Після завершення війни в Україні підвищать тарифи на енергоносії, оскільки потрібно забезпечити окупність витрат. Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Влада висловила прихильність до реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованої на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які були ускладнені війною. Вони усвідомлюють, що це передбачатиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному газових ринках", - зазначив Степанян.

За його словами, забезпечення стабільності системи та зниження квазі-фіскальних зобов'язань потребує поступового збільшення тарифів на енергоносії, щоб забезпечити окупність витрат. Водночас представник МВФ підкреслив, що важливо буде виділити достатні та адресні ресурси для захисту вразливих домогосподарств.

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Він також зауважив, що МВФ не встановлював жорсткого ліміту на фінансування спеціальних зобов’язань державних енергокомпаній з бюджету у розмірі 60 млрд грн.

"Що стосується 60 мільярдів гривень, я хотів би уточнити, що це не жорсткий ліміт, який обмежував би можливість влади використовувати бюджетний ресурс для імпорту газу у разі гострої потреби. Цю цифру слід розглядати як коригувальник цілі бюджетного балансу, який дасть владі простір для задоволення потенційного тиску щодо витрат, у тому числі щодо закупівлі газу або компенсацію спецобов’язків, але за умови наявності фінансування", - пояснив Степанян.

Ціни на газ і світло в Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Пізніше влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Дивіться відео ТСН - від 1 травня на українців чекає ряд змін, які суттєво вплинуть на виплати:

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