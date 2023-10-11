50 гривень і вище: у МВФ лякають курсом долара в Україні на найближчі роки

Курс долара в найближчі роки буде рости і перевищить 50 гривень - так вважають аналітики Міжнародного валютного фонду.

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У МВФ вважають, що курс гривні може почати помітно падати вже в кінці нинішнього року / колаж Главред, фото УНІАН

Після того, як з 3 жовтня нинішнього року Нацбанк України скасував фіксовані курси долара і євро, валюта може істотно подорожчати. Такі побоювання можуть виникнути після вивчення нового економічного прогнозу World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду.

У МВФ вважають, що курс гривні може почати помітно падати вже в кінці нинішнього року.

За даними аналітиків, прогноз на середньорічний курс гривні до долара буде такий:

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у 2023 році - 37,5 грн/долар;

у 2024 році - 41,4 грн/долар;

у 2025 році - 46,0 грн/долар;

у 2026 році - 48,9 грн/долар;

у 2027 році - 51,3 грн/долар;

у 2028 році - 53,9 грн/долар.

Але, як кажуть українські експерти, як правило, в останні роки прогнози МВФ не збігалися з реальним курсом в Україні. Але в даному випадку прогноз Фонду на 2024 рік (41,4 грн/доллар) збігається з тим, що Кабмін заклало в проєкт Державного бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лісовий розповідав, що у вересні-початку жовтня цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют. Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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