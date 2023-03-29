"Наступного року грошей не буде": економіка Росії починає зазнавати краху - WSJ

Перші місяці війни РФ проти України у 2022 році спровокували зростання цін на нафту й природний газ, що принесло Москві величезні прибутки. Однак ці дні минули.

Західні санкції стають все жорсткішими, державні доходи Росії скорочуються / Фото УНІАН

Економіка Росії починає зазнавати краху на фоні запровадження санкцій проти країни-агресора через її повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому Москва все більше стає залежною від Пекіна.

Як пише американське видання The Wall Street Journal, перші місяці війни РФ проти України у 2022 році спровокували зростання цін на нафту та природний газ, що принесло Москві величезні прибутки. Однак ці дні минули.

Західні санкції стають все жорсткішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію більш низьких темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу. Найбільші експортні товари країни – газ і нафта – втратили основних клієнтів. Водночас рубль впав більш ніж на 20% з листопада по відношенню до долара.

відео дня

Робочої сили стало менше, оскільки молодь йде на фронт або тікає з країни через побоювання бути призваною в армію. Також невизначеність стримує інвестиції в бізнес.

"Російська економіка вступає в довгострокову регресію", – прогнозує колишній чиновник Центрального Банку Росії Олександра Прокопенко, яка залишила країну незабаром після вторгнення.

Російський мільярдер Олег Дерипаска попередив цього місяця, що в Росії закінчуються гроші.

"Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", – заявив він на економічній конференції.

При цьому Москва стає все більш залежною від Китаю.

"Попри стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина є похмурою: Москва буде набагато більш закритою і надмірно залежною від Китаю", – вважає старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні Марія Шагіна.

Як повідомляв Главред, країна-агресор Росія може воювати ще максимум два роки - до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це. Однак РФ може "здутися" ще швидше, якщо проти неї посилять санкції, вважає заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Державному департаменті США Стівен Рапп вважає, що Росія не зможе позбутися запроваджених проти неї раніше санкцій без виконання ордера на арешт Путіна.

Інші новини: