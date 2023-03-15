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Путін "зібрався" довго воювати з Україною і постане перед складним вибором - ISW

15 березня 2023, 07:40
Служба зовнішньої розвідки України вже повідомляла, що оборонні підприємства РФ приймають на роботу людей з судимістю і колишніх наркоманів, відзначили в ISW.
Путін, війська РФ
Путін може зробити вибір на користь військового виробництва, а не професійних військ - ISW / Колаж скріншот YouTube, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія готується до тривалої війни проти України і намагається мобілізувати роботу своєї військово-промислової бази. Кремлю доведеться зробити вибір між кваліфікованими кадрами в "оборонці" і професійною підготовкою військових. На підприємства оборонної промисловості вже набирають людей з історією вживання наркотиків, банкрутства і судимостями. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що держава-окупант Росія налаштована на тривалу війну з Україною і стикається з низкою проблем, пов'язаних з мобілізацією військової промисловості. Москві рано чи пізно доведеться вибирати: або кваліфіковані робітники в "оборонці", або професійні кадри окупантів на війні проти ЗСУ.

На думку аналітиків, подібні висновки можна зробити за підсумками відвідування російського директора Путіна авіаційного заводу в Улан-Уді (Бурятія), де він зробив заяву про брак робітників і оголосив про реформи, спрямовані на підключення фахівців до оборонного виробництва.

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Крім того, Путін сказав, що Міністерство промисловості і торгівлі вже підготувало список спеціальностей для відстрочки від служби у військах. Такий крок може вказувати на ставку Путіна на військову промисловість, а не кваліфіковані кадри в армії.

Експерти також підкреслили, що в Службі зовнішньої розвідки України раніше вже вказували на зниження російськими оборонними підприємствами вимог щодо найму і приймають працівників без досвіду, а також з історією вживання наркотиків, судимістю і банкрутством.

Раніше в Інституті вивчення війни поділилися висновками, згідно з якими в оточенні Путіна в Кремлі розпочалася боротьба "еліт".

Путіну довелося поступитися контролем над інформаційним простором і тепер він не може відновити управління державною машиною пропаганди.

Нагадаємо, в ISW також розповіли, що у Кремлі насторожені заявами ватажка ПВК Вагнера Пригожина, який піддає критиці Міністерство оборони окупантів і висловлюється про "президентські амбіції".

Подібна поведінка може вказувати на загрозу режиму Володимира Путіна в Росії.

Дивіться відео Главред - коли "здується" наступ Росії на Україну

Війна Росії проти України:

Володимир Путін війська Росії війна Росії та України
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