Росія цілодобово перекидає військових до Казахстану / Reuters

Росія продовжує цілодобово перекидати військових і техніку ВДВ до Казахстану. Група російських військових, що прибула до Казахстану раніше, вже розпочала виконувати бойове завдання.

Як повідомляє Міноборони Росії, літаками військово-транспортної авіації з аеродромів Московської та Іванівської областей триває перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану.

Завантажені технікою літаки Іл-76 вночі злітають з аеродрому Чкаловський. Потім вони приземляться на аеродроми Алмати і Житиген в Казахстані.

У складі повітряного угруповання, створеного Міноборони РФ для цілодобового перекидання підрозділів і техніки російського контингенту миротворчих сил ОДКБ в Казахстан, залучено понад 70 літаків Іл-76.

"Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і п'яти Ан-124 цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану", — додали в Міністерстві.

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Відзначається, що група військових, що раніше прибула до Казахстану, вже приступила до виконання бойового завдання.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але за кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни й переросли у масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

Після цього організація Договору про колективну безпеку направила контингент до Казахстану. До його складу увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасникам масових акцій протесту на ураження без попередження.

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