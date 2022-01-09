УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія цілодобово перекидає військових до Казахстану

9 січня 2022, 08:03

Триває перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану.

Казахстан, миротворці Росії
Росія цілодобово перекидає військових до Казахстану / Reuters

Росія продовжує цілодобово перекидати військових і техніку ВДВ до Казахстану. Група російських військових, що прибула до Казахстану раніше, вже розпочала виконувати бойове завдання.

Як повідомляє Міноборони Росії, літаками військово-транспортної авіації з аеродромів Московської та Іванівської областей триває перекидання основних сил російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану.

Завантажені технікою літаки Іл-76 вночі злітають з аеродрому Чкаловський. Потім вони приземляться на аеродроми Алмати і Житиген в Казахстані.

У складі повітряного угруповання, створеного Міноборони РФ для цілодобового перекидання підрозділів і техніки російського контингенту миротворчих сил ОДКБ в Казахстан, залучено понад 70 літаків Іл-76.

"Створене Міноборони Росії повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і п'яти Ан-124 цілодобово перекидає підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану", — додали в Міністерстві.

Реклама

Відзначається, що група військових, що раніше прибула до Казахстану, вже приступила до виконання бойового завдання.

Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але за кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни й переросли у масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

Після цього організація Договору про колективну безпеку направила контингент до Казахстану. До його складу увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасникам масових акцій протесту на ураження без попередження.

Вам може бути цікаво:

viber
новини Росії російські війська миротворці революція в Казахстані
Зараз ви переглядаєте новину «Росія цілодобово перекидає військових до Казахстану». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти червону рибуДієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти червону рибу Меню на Різдво Христове 2022: які 12 страв повинні бути на столі для залучення удачі і достаткуМеню на Різдво Христове 2022: які 12 страв повинні бути на столі для залучення удачі і достатку Календар магнітних бур на січень 2022: коли буде небезпечніше за всеКалендар магнітних бур на січень 2022: коли буде небезпечніше за все Знайти корисний цукор і пережити "ломку": як позбутися залежності від солодкогоЗнайти корисний цукор і пережити "ломку": як позбутися залежності від солодкого Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати бідуКоли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду
08:52

"Раптово виїхав на зустрічну смугу": у Польщі 29-річний українець на смерть розбився в страшній ДТП

08:32

Росію очікує удар у відповідь у разі нападу на Україну: у США зробили різке попередження МосквіВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2022: Ракам – гроші, Стрільцям – борги, Водоліям - удачаВідео

08:03

Росія цілодобово перекидає військових до КазахстануВідео

07:45

Коронавірус, енергетична криза та вибори: чого чекати українцям у 2022 роціПогляд

Реклама
07:30

Опиниться нарівні з Сирією і КНДР: США готові накласти ембарго на РосіюВідео

07:10

Україна в НАТО і розширення Альянсу: експерт назвав сценарій угоди Заходу з Росією щодо безпекиВідео

06:29

В України є лише три надійні партнери, і західних країн серед них немаєПогляд

06:02

У моду на 2022 рік увійшла дивовижна стрижка шегі з романтичних 70-х, що не потребує укладанняФото

05:40

Найсмачніший французький сніданок за 10 хвилин: готувати дуже швидкоВідео

05:28

Війна РФ проти України і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав сценарій КремляВідео

05:01

Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

04:44

80 гривень за долар: українцям розкрили катастрофічний сценарій девальваціїВідео

04:21

100 грн за кг: в Україні стрімко подорожчав популярний овочВідео

03:50

Україна на порозі потужного спалаху Омікрон-штаму: лікар побачив причину в дітяхВідео

03:16

До Землі мчить астероїд - його розмір більший за Біг Бен: вчені NASA оцінили ризики

02:43

Українців попередили про загрозу відключення опалення: названа причинаВідео

02:18

Даша Астаф'єва без макіяжу засвітила пишний бюст в леопардовому бікіні

01:45

Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківВідео

01:17

Симптом раку на обличчі та шиї: коли звертатися до онколога

Реклама
00:51

Прикмети на 9 січня: що не можна робити в день Степана і як не потрапити в бідуВідео

08 січня, субота
23:49

Нутриціолог розповіла, чим небезпечний фарш і чому краще віддавати перевагу цільним шматкам м'ясаВідео

23:23

Білий дім обговорюватиме з Кремлем розміщення своїх ракет у Європі - іноЗМІВідео

23:01

ТОП-3 речі, які краще не купувати в Інтернеті

22:31

Масштабна ДТП в Єгипті: в Шарм-Ель-Шейху загинули 16 людей

22:12

Ціни на доставку посилок злетять? Українцям розкрили несподіваний план Нової поштиВідео

22:00

У небі над Києвом пролетів гігантський прапор КазахстануВідео

21:59

Які звички віщують успіх і багатство в будинкуВідео

21:45

У Держдепі США підтвердили ймовірність постачання в Україну ЗРК StingerВідео

21:26

Ендокринолог розповіла, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від цукру

20:56

Погроми в Казахстані організували російські спецслужби: у РФ висунули несподівану версіюВідео

20:49

У Дніпрі ветеринари врятували кота після півгодинного "прання"Відео

20:22

Пентагон жорстко відкинув ультиматум РФ: не планує скорочувати війська в ЄвропіВідео

20:18

Ціни на нерухомість зміняться: скільки коштуватиме житло у 2022 роціВідео

19:37

Україна передасть на утилізацію майже 600 тисяч доз вакцин AstraZeneca і PfizerВідео

19:24

В Україну мчить небезпечна погодаВідео

18:57

Літнім дозволять витрачати "тисячу Зеленського" на ліки: коли почнуться виплатиВідео

18:48

Останній шанс і ризик протестів: прогноз на 2022 рік для Зеленського

18:44

У Києві нібито замінували всі ТЦВідео

18:25

У Дніпрі скоїли самосуд над підлітком через домагання до маленької дівчинкиВідео

Реклама
18:21

Людей на протести виштовхує не криза, а глухота владиПогляд

18:20

Катастрофа МАУ у Ірані може бути військовим злочином: в Україні закликали перевірити 9 осіб

17:56

Виявлено коронавірус-мутант: що відомо про гібрид Дельти та ОмікронаВідео

17:25

"Воістину воскрес": Кива потролив різдвяний зашквар ТищенкаВідео

16:36

За благодійність і подарунки доведеться платити: українцям світить новий податокВідео

16:31

Гороскоп Таро на січень 2022 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівВідео

16:20

А чи живий Нурсултан Назарбаєв?Погляд

16:17

Сказала медикам, що знайшла немовля на смітнику: мешканка Закарпаття приховала пологи 16-річної доньки

15:55

У Британії розкрили план на випадок вторгнення РФ в УкраїнуВідео

15:47

Нутриціолог перерахувала найшкідливіші для печінки продуктиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти