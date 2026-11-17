Марк Рютте заявив, що вирішальну роль у мирних переговорах відіграють Віткофф і Кушнер, а європейці вже сидять за столом.

https://glavred.net/war/chlenstvo-v-obmin-na-teritoriji-chomu-gensek-nato-uhilivsya-vid-vidpovidi-10812992.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп і Марк Рютте / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Головне із заяви:

Рютте не став коментувати ідею обміну Донбасу на НАТО

Вирішальну роль у переговорах генсек віддав США

Європейці, за його словами, вже за столом переговорів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відмовився прямо відповідати на питання про можливий обмін виходу ЗСУ з Донбасу на членство України в Альянсі. Він заявив, що не коментуватиме всі новини з мирних переговорів, однак визнав ключову роль США у зусиллях припинити війну країни-агресорки РФ проти України.

Про це Рютте сказав журналістам перед засіданням Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-37") у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

відео дня

Генсек наголосив, що від імені президента США Дональда Трампа переговори ведуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а НАТО долучається до зустрічей тоді, коли може бути корисним.

"Я не збираюсь коментувати усі новини про мирні переговори. Але я бачу, що США відіграють вирішальну роль, - Стів Віткофф і Джаред Кушнер від імені президента Дональда Трампа. Те, що вони роблять, є надзвичайно важливим. Європейці допомагають. Європейці тепер за столом переговорів. НАТО присутнє завжди, коли ми можемо бути корисними на зустрічах. І на кожній зустрічі ми з'ясовуємо, чи можемо бути там корисними. Але я не буду коментувати усі новини, які виходять звідти", - сказав Рютте.

Що відомо про пропозицію США щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада розповів журналістам, що американська сторона вперше порушила питання можливого обміну: вступ України до НАТО в обмін на виведення українських військ із частини Донбасу, яку окупанти досі не змогли захопити. Про це, зокрема, писало видання The Kyiv Independent.

"Американці поставили питання: "А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?", - розповів Зеленський.

Водночас президент наголосив, що конкретики поки немає, а сам він не має права ухвалювати таке рішення одноосібно. За його словами, будь-які домовленості можливі лише без визнання окупованих територій російськими. Офіційного підтвердження цієї пропозиції від Вашингтона наразі не було.

Росія тим часом наполягає не лише на відмові Києва від членства в НАТО, а й на позбавленні України можливості брати участь у політиці колективної безпеки та оборони ЄС, навіть якщо країна стане членом блоку.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Росія на обмін Донбасу на членство України в НАТО

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Білий дім намагатиметься до кінця року досягти результату в переговорах, однак швидкої угоди очікувати не варто.

"Трамп, імовірно, мріяв зібрати "раду миру" на полях для гольфу в Маямі, де сторони підпишуть угоду. Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", - наголосив фахівець.

Оцінюючи позицію Москви, експерт звернув увагу, що Кремль робить ставку на військовий тиск, а не на дипломатію.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну. У Путіна така позиція: раз не вдалося досягти бажаного політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", значить, він домагатиметься цього військовою силою", - пояснив Золотарьов.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, 12 листопада Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони сіли за стіл переговорів у Дубліні після візиту американців до Москви. Розмова розпочалася близько 23:00 за київським часом і тривала менш як годину.

Перед цим посланці Трампа побували в Кремлі. Там вони провели переговори з Путіним за участі російської делегації. До неї увійшли Юрій Ушаков, Кирило Дмитрієв і Володимир Мединський.

Також генсек НАТО Марк Рютте заявляв про величезні втрати армії РФ. За його словами, Росія за один місяць втратила близько 40 тисяч загиблих або тяжко поранених. У жовтні, за попередніми даними, це число могло перевищити 50 тисяч.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред