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Погроми в Казахстані організували російські спецслужби: у РФ висунули несподівану версію

8 січня 2022, 20:56

Російські спецслужби "обкатали" сценарій для дискредитації мирних протестів, стверджує джерело в ФСБ.

Казахстан
Зіткнення в Казахстані / Reuters

Криваві зіткнення у Казахстані були організовані співробітниками російських спецслужб, заявив засновник російського проекту Gulagu.net Володимир Осечкін.

За словами правозахисника, співробітник ФСБ передав йому інформацію про масштабні протести в Казахстані, які за кілька днів переросли в заворушення і бойові зіткнення з силовиками.

У листі наголошується, що російські спецслужби "обкатали" сценарій для дискредитації мирних протестів.

"Як тільки протест вийшов на домінуючий рівень щодо силовиків — були задіяні ув'язнені з казахських в'язниць. Їх спеціально звільнили для злагодженої організації погромів і мародерства. Їм були доручені атаки на силовиків. Це дійсно мало місце бути в максимально ідіотській для зовнішнього спостерігача формі", - поінформував співробітник ФСБ, заяву якого процитував Володимир Осечкін.

Крім цього, як стверджує інсайдер з російської спецслужби, силовики спеціально відправляли ув'язнених на штурм адміністративних будівель для їх подальшої "утилізації".

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"Є проблеми з підрахунком убитих. Левова частка перебитого криміналітету, спеціально випущеного або залученого на волі, буде утилізована без фіксації", — продовжив правозахисник, читаючи частину листа.

У своєму листі співробітник ФСБ зазначив, що факти мародерства і вбивства казахських силовиків були задокументовані. Ці "докази" дозволили владі Казахстану звернутися до країн-членів ОДКБ за військовою допомогою для розгону заколотників. Бої в Алмати на тлі того, що в інших містах країни було спокійно, за словами обізнаного інсайдера, зайвий раз доводять, що спецслужби цілеспрямовано звозили ув'язнених тільки в підконтрольний місто.

"З цього листа випливає, що з самого початку спецслужби РФ і Казахстану планували реалізувати гібридний сценарій м'якого поглинання Росією Казахстану під приводом "союзницької допомоги", і в даний час ми закликаємо міжнародне співтовариство і журналістів перевірити достовірність цієї інформації, яка має, на наш погляд, ключове значення для аналізу і правильної оцінки того, що відбувається в ці дні", — підсумував Осечкін, публікуючи лист від офіцера ФСБ.

Казахів розстрілювали військові РФ?

Підрозділи без розпізнавальних знаків вели інтенсивну стрілянину по присутніх в Алмати на площі беззбройним людям, розповів проекту Радіо Свобода Сибір.Реалії один з лідерів протесту-64-річний правозахисник Мейрхан Абдуманапов.

О 09: 00 на площі з'явилися військові вантажівки, машини і кілька бронетранспортерів з кулеметами нагорі. Звідти вийшли солдати і взяли мітингувальників у кільце. Військові відкрили попереджувальний вогонь, а також поранили в ногу одного з учасників протесту, розповів очевидець.

Вдень з'явилися чутки, що в місто прибуло підкріплення, в тому числі російські війська. Як стемніло, близько 18: 30, на площу виїхали бронетранспортери з кулеметами.

"Стріляти вони почали на ураження без попередження. Люди кинулися врозтіч, я побачив, що деякі впали", - згадує Абдуманапов. За словами активіста, у нього на очах були вбиті дві дівчини.

Під градом куль протестувальники покинули площу і сховалися у дворах.

Як пояснив Абдуманапов, людей розстрілювали солдати без розпізнавальних знаків, які через гучномовець зверталися тільки по-російськи: "Звільніть площу, будемо розстрілювати".

"Ні слова по-казахськи. З чого ми зробили висновок, що це були російські війська. Як нас і попереджали вдень", - підкреслив Абдуманапов.

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