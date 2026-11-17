Ви дізнаєтеся:
- Яке традиційне індійське вбрання одягла Кейт Міддлтон
- Які королівські прикраси доповнили образ принцеси
Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон сяяли на зеленій доріжці премії Earthshot Prize в Мумбаї. Як повідомляє видання Daily Mail, подружжя Уельське надихнулося естетикою Боллівуду і з’явилося перед фотографами у вбраннях, які модні критики вже назвали "справжнім вшануванням Індії".
Головну увагу публіки привернув розкішний образ принцеси Уельської. Кейт обрала традиційну індійську сукню анаркалі від дизайнерки Махіми Махаджан, пошиту з витканого вручну шовкового жоржету із золотою обробкою в техніці банарсі. Плаття насиченого кіноварного відтінку, пофарбоване натуральними рослинними барвниками, було прикрашене найтоншою ручною вишивкою та скляним бісером.
Свій сліпучий образ принцеса доповнила історичними коштовностями з королівської скарбниці: шию Кейт прикрасило діамантово-смарагдове кольє з китицями, що належало покійній королеві Єлизаветі II, у поєднанні з відповідними сережками. Принц Вільям підтримав стиль дружини, одягнувши пошитий на замовлення піджак у стилі "бандхгала" від знаменитого індійського кутюр'є Маніша Мальхотри з ґудзиками, прикрашеними ручною вишивкою.
"Зміни не просто можливі. Вони вже відбуваються. І це дає нам усі підстави для оптимізму. Ми бачимо цю рішучість у поколінні Earthshot. Молоді люди з усього світу не чекають, поки хтось інший знайде відповіді. Вони виходять на перший план, пропонують свіжі ідеї та показують, що можливо, коли оптимізм підкріплений діями", - заявив принц Вільям.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон приєдналася до принца Вільяма в рамках його 3-денного візиту до Індії і, за словами інсайдерів, "безмежно пишається" 10-річним екологічним проєктом чоловіка, який зараз досяг своєї середини.
Відео з розкішним вбранням Кейт Міддлтон дивіться тут.
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