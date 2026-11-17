Кейт Міддлтон викликала фурор на зеленій доріжці разом із принцом Вільямом.

https://glavred.net/stars/zvezda-bollivuda-keyt-middlton-porazila-poyavleniem-v-indiyskom-naryade-10812986.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон вразила своїм вбранням в Індії / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Яке традиційне індійське вбрання одягла Кейт Міддлтон

Які королівські прикраси доповнили образ принцеси

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон сяяли на зеленій доріжці премії Earthshot Prize в Мумбаї. Як повідомляє видання Daily Mail, подружжя Уельське надихнулося естетикою Боллівуду і з’явилося перед фотографами у вбраннях, які модні критики вже назвали "справжнім вшануванням Індії".

Головну увагу публіки привернув розкішний образ принцеси Уельської. Кейт обрала традиційну індійську сукню анаркалі від дизайнерки Махіми Махаджан, пошиту з витканого вручну шовкового жоржету із золотою обробкою в техніці банарсі. Плаття насиченого кіноварного відтінку, пофарбоване натуральними рослинними барвниками, було прикрашене найтоншою ручною вишивкою та скляним бісером.

відео дня

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Свій сліпучий образ принцеса доповнила історичними коштовностями з королівської скарбниці: шию Кейт прикрасило діамантово-смарагдове кольє з китицями, що належало покійній королеві Єлизаветі II, у поєднанні з відповідними сережками. Принц Вільям підтримав стиль дружини, одягнувши пошитий на замовлення піджак у стилі "бандхгала" від знаменитого індійського кутюр'є Маніша Мальхотри з ґудзиками, прикрашеними ручною вишивкою.

Розкішна сукня Кейт Міддлтон захопила шанувальників / скрін з відео

"Зміни не просто можливі. Вони вже відбуваються. І це дає нам усі підстави для оптимізму. Ми бачимо цю рішучість у поколінні Earthshot. Молоді люди з усього світу не чекають, поки хтось інший знайде відповіді. Вони виходять на перший план, пропонують свіжі ідеї та показують, що можливо, коли оптимізм підкріплений діями", - заявив принц Вільям.

Кейт Міддлтон в Індії / скріншот із відео

Нагадаємо, Кейт Міддлтон приєдналася до принца Вільяма в рамках його 3-денного візиту до Індії і, за словами інсайдерів, "безмежно пишається" 10-річним екологічним проєктом чоловіка, який зараз досяг своєї середини.

Відео з розкішним вбранням Кейт Міддлтон дивіться тут.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що остання обраниця народного артиста України Степана Гіги публічно вшанувала пам'ять музиканта в день його 67-річчя. У соцмережах вона поділилася рідкісною архівною фотографією з коханим, доповнивши кадр зворушливими та щирими словами кохання.

Також Валерій Жидков викликав обурення в соцмережах невдалим анонсом свого концерту. В опублікованому відео гуморист складає в багажник упаковки з питною водою, натякаючи на відсутність "води" в новій програмі, проте на тлі регулярних відключень електроенергії та проблем із водопостачанням в Україні користувачі визнали такий жарт недоречним.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред