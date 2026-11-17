Шведські військові показали корабель під мостом Ересунн і нагадали, навіщо переправи треба захищати.

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Атака по Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

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Шведська армія висміяла удар по Кримському мосту

Міноборони України відповіло мемом "до/після"

У Кремлі пообіцяли відбудувати міст "ще кращим"

Збройні сили Швеції відреагували на удар по Кримському мосту іронічним дописом про значення мостів для армії. Шведські військові наголосили, що такі переправи треба захищати, щоб не довелося їхати "довгим обхідним шляхом", хоча ні Росію, ні Крим прямо не згадали.

Допис з'явився 17 листопада на сторінці Збройних сил Швеції в X. Як звернуло увагу німецьке видання Die Welt, до публікації додали фото і відео мосту Ересунн, під яким проходить військовий корабель.

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У самому дописі шведські військові пояснили, чому мости мають стратегічне значення в будь-якій операції.

"Мости забезпечують військову мобільність. Це стратегічна необхідність у всіх операціях, яка створює передумови для логістики, підсилення та забезпечення військ. Не менш важливим є захист цих важливих сухопутних коридорів, щоб не довелося їхати довгим обхідним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Ересуннський міст з'єднує данську столицю Копенгаген зі шведським Мальме. Це комбінована автомобільно-залізнична переправа завдовжки майже 8 км, яку відкрили у 2000 році.

Що кажуть у Кремлі про відновлення Кримського мосту

Країна-агресорка призупинила автомобільний рух мостом до окупованого півострова, а залізничний, за словами російських чиновників, відновився після короткої перерви. Уламки, ймовірно, ускладнять судноплавство між Чорним та Азовським морями.

Речник Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що міст відбудують, повідомляє Kyiv Independent.

"Немає жодних сумнівів, що міст буде відновлено і він буде навіть кращим, ніж раніше", - заявив Пєсков.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Скільки часу знадобиться на відновлення Кримського мосту

Ще влітку військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду прогнозував, що дні переправи полічені.

"Гадаю, Кримському мосту залишилося недовго. Не виключено, що його зруйнують уже у 2026 році, якщо судити з того, як діє СБУ", - казав фахівець.

Він також звертав увагу, що українські спецпризначенці методично розчищали шлях до цілі, знищуючи російську ППО з обох боків Керченської протоки.

"А вона, немов бультер'єр, вчепилася в Кримський міст. Центр спеціальних операцій „Альфа" методично знищує засоби ППО навколо нього - як з боку Тамані, так і з боку Керчі", - пояснив Жданов.

Водночас український експерт з військової авіації Андрій Харук у коментарі Kyiv Independent поставив під сумнів швидке відновлення переправи, яке обіцяють у Кремлі.

"Вважаю, що відновлення цієї ділянки займе не просто місяці, а рік або навіть довше", - зазначив він.

Кримський міст - новиниза темою

Як повідомляв Главред, удар по Кримському мосту став сьомим етапом спільної операції СБУ та Генштабу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський розкрив деталі атаки і подякував усім, хто кілька тижнів готував операцію. Серед засобів ураження він назвав "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго".

Арка автомобільної частини мосту обвалилася близько опівночі. У Fire Point назвали зброю, яка вразила ціль, а судноплавство з Азовського моря виявилося заблокованим. Водночас частина росіян почала виїжджати з окупованого півострова.

Російська влада визнала знищення аркового прольоту автомобільної частини. Путіну доповіли про частковий обвал мосту, а в Кремлі пообіцяли повністю його відновити. Пєсков також пов'язав атаки з можливою зустріччю РФ, США та Китаю.

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