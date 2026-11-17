Рух частини міжнародних поїздів між Україною та Угорщиною тимчасово обмежать через наслідки російських атак.

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Угорщина тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Україною / Колаж: Главред, фото: facebook.com/peter.magyar, скриншот

Що відомо:

Угорщина на два дні обмежила рух поїздів до Мукачева

Причиною рішення є атака РФ на одне з підприємств Мукачева

Поїзди MÁV тимчасово курсуватимуть до станції Чоп

Угорщина тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Україною через російські атаки на Закарпаття.

Обмеження діятимуть 17 та 18 листопада й стосуватимуться поїздів угорського формування, які курсують між Будапештом і Мукачевом. Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook.

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За його словами, російський дрон влучив приблизно за 300 метрів від залізничної станції Мукачево. Після цього угорську локомотивну бригаду поїзда, який прибув з Угорщини, відсторонили від рейсу.

"Сьогодні та завтра залізничне сполучення між Угорщиною та Україною призупинено", - повідомив Мадяр.

В "Укрзалізниці", що уточнили, що угорський перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар поїздів свого формування, які курсують європейською колією за маршрутом Будапешт – Мукачево.

"Це безпекове рішення пов’язане із сьогоднішньою атакою росії на одне з підприємств Мукачева. Залізчна інфраструктура не була під ворожою атакою", - йдеться в повідомленні.

Для пасажирів організують пересадку на приміські поїзди широкої колії. Вони зможуть дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку.

Водночас нічний поїзд Будапешт – Мукачево – Київ, який формує "Укрзалізниця", продовжить курсувати за звичним маршрутом.

"З угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями. До того часу пасажирам буде забезпечено пересадкове сполучення", – зазначили в УЗ.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ

Туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів протиповітряної оборони під час російських атак. Водночас безпілотники, яким вдається подолати українську ППО, можуть завдавати значних пошкоджень критичній інфраструктурі. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Складні погодні умови створюють додаткові перешкоди для авіації та систем, застосування яких залежить від видимості. Юрій Ігнат наголосив, що це безпосередньо позначається на можливостях українських військових під час відбиття повітряних атак.

"Сьогодні та авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні - це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", - сказав Ігнат.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вночі та вранці 17 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши ракети й ударні безпілотники. Під атакою опинилися Київ, Запоріжжя, Вінниця, Дніпро, Харків, Черкащина, Рівненщина та Чернівці. Є загиблі й десятки поранених, пошкоджені промислові підприємства, житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. У низці міст виникли перебої з електропостачанням і роботою громадського транспорту.

Главред писав, що в ніч на 17 листопада російська окупаційна армія випустила по мостах Києва сім балістичних ракет: чотири були спрямовані на Південний міст, ще три - на Північний. Після балістичної атаки на столицю рух обома мостами перекрили.

Раніше ми писали, що внаслідок обстрілів 17 листопада знеструмлена частина споживачів у дев’яти областях, а в трьох регіонах запровадили аварійні відключення.

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