Головне з новини:
- Рютте: удар по Кримському мосту, ймовірно, був успішним
- Генсек НАТО назвав удари по логістиці РФ неминучими
- Заява пролунала перед засіданням "Рамштайну-37" у Брюсселі
Судячи з кадрів, які поширюються в медіа, українська атака на незаконно збудований Кримський міст була успішною. Таку оцінку генеральний секретар НАТО Марк Рютте дав журналістам у Брюсселі перед засіданням Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-37"), повідомляє УНІАН.
Генсека НАТО запитали про реакцію на удар по переправі напередодні тристоронньої зустрічі. У ній візьмуть участь ініціатор війни Володимир Путін, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін.
Логістика як законна ціль
Рютте пов'язав атаку з правом Києва на самооборону. Водночас він не став робити остаточних висновків щодо її наслідків.
"Звісно, я бачив кадри в медіа. Я вважаю, це важливо, що Україна захищається. А це також означає, що завдаються удари по логістичним вузлам. Це є неминучим - вони це роблять", - наголосив Рютте.
За його словами, обставини атаки ще треба детально з'ясувати. Проте вже доступні дані свідчать на користь української сторони.
"Але принаймні, судячи з кадрів у медіа, здається, що вони досягли успіху", - додав генсек НАТО.
Чим удар по Кримському мосту загрожує Путіну
Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман у колонці для Главреда зазначив, що, зруйнувавши сакральний для Кремля символ "відродження імперії", українці довели: для них немає нічого неможливого.
"Путін і Ко стали вкрай вразливими. Тепер їм доведеться зважати на те, що кожен день цієї війни несе для них дедалі нові персональні ризики", - наголосив Ейдман.
Публіцист також переконаний, що розрахунки Кремля на перелом у війні не справдяться, зокрема з огляду на позицію нового складу Конгресу США.
"Однак нічого такого не відбувається і не може відбутися. Навпаки, починаючи з січня, новий Конгрес усіляко заважатиме зрадницьким планам Трампа і незабаром, найімовірніше, відновить допомогу Україні", - вважає він.
Кримський міст - новини за темою
Як повідомляв Главред, удар по Кримському мосту став сьомим етапом спільної операції СБУ та Генштабу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський розкрив деталі атаки і подякував усім, хто кілька тижнів готував операцію. Серед засобів ураження він назвав "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго".
Арка автомобільної частини мосту обвалилася близько опівночі. У Fire Point назвали зброю, яка вразила ціль, а судноплавство з Азовського моря виявилося заблокованим. Водночас частина росіян почала виїжджати з окупованого півострова.
Російська влада визнала знищення аркового прольоту автомобільної частини. Путіну доповіли про частковий обвал мосту, а в Кремлі пообіцяли повністю його відновити. Пєсков також пов'язав атаки з можливою зустріччю РФ, США та Китаю.
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