Гуманітарні операції Україна пропонує провести ще у 10 населених пунктах Херсонщини та Запоріжжя, це обговорять з американськими посередниками.

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Сценарій Олешок для інших територій - що запропонувала Україна / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Україна готує обмін військовополонених найближчими тижнями

Запропоновано ще 10 пунктів для гуманітарних операцій

Україна запропонувала провести гуманітарні операції ще у 10 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, подібні до тієї, що вже проводились в тимчасово окупованих Олешках. Також Київ готує новий обмін військовополонених і порушить питання звільнення цивільних заручників, яких Росія утримує, зокрема, ще з часу до повномасштабного вторгнення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у заяві за підсумками наради з дипломатичною командою, керівниками розвідки та СБУ, Головнокомандувачем ЗСУ й учасниками переговорів.

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Обмін військовополонених: коли може відбутися

Однією з головних домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі стало питання повернення українських військових. Київ уже комунікує зі США через розвідувальні канали та готує конкретні пропозиції для американської сторони.

"Готуємо обмін військовополонених: це була одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями", - заявив Зеленський.

Водночас строки реалізації домовленості залежатимуть від дій Москви та того, наскільки швидко американська команда зможе узгодити з нею подальші кроки.

Окремим напрямком переговорів залишається повернення українських цивільних, які перебувають у російському полоні. Частина з них була захоплена ще до початку повномасштабної війни.

Де Україна хоче провести гуманітарні операції

Ще одним питанням наради стала допомога жителям тимчасово окупованих територій. Українська сторона доповіла про результати гуманітарної операції в Олешках, а також допомогу громадянам, яких вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Київ пропонує поширити подібний механізм на інші населені пункти півдня України.

"Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками", - повідомив президент.

Олешки / Інфографіка: Главред

Хто може долучитися до переговорів у Берліні

Цього тижня Україна готується до наступної зустрічі в Берліні з американськими та європейськими партнерами. Серед пріоритетів - розширення міжнародного формату переговорів і залучення європейських представників до обговорення завершення війни.

За словами Зеленського, США погодили з Москвою розширення тристороннього формату за участю європейських партнерів. Йдеться про групу Е5 - Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу, а також Європейську комісію, Європейську раду і НАТО.

Україна продовжить координувати позиції з європейськими партнерами, щоб вони були повноцінними учасниками переговорного процесу.

Окремо під час наради визначили подальші кроки щодо завершення війни, гарантій безпеки, тривалого миру та відновлення України. Президент уже затвердив завдання для переговорної команди на найближчі тижні.

Як РФ може використати перемир'я в Олешках

Російські окупаційні війська можуть спробувати перекинути піхоту з окупованих Олешок через Дніпро на околиці Херсона або безпосередньо в місто. Йдеться про можливе проникнення невеликих груп, а не масштабний наступ на обласний центр. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

Нарощування російського угруповання на лівому березі створює додаткову загрозу для правобережної частини Херсонщини. Попович попереджає про можливість використання окупантами сприятливих погодних умов.

"Це небезпечно. Це може теоретично призвести до того, що вони спробують перетнути Дніпро і інфільтрувати свої піхотні групи на правий берег. Чи на околиці Херсона, чи в сам Херсон", - зазначив Попович.

Імовірний сценарій передбачає використання невеликих підрозділів, які діятимуть за обмеженої видимості. Зокрема, дощ і туман можуть ускладнити виявлення російських військових.

"Я кажу про малі піхотні групи, які можуть переправитися на правий берег під прикриттям туману, дощу - погодних умов", - сказав оглядач.

Повноцінну наступальну операцію із захоплення Херсона військовий оглядач вважає малоймовірною. Наявного угруповання російських військ у районі Олешок для цього недостатньо.

"Тисяча особового складу, про яку зараз ідеться, - це не та кількість, за допомогою якої можна організувати великий штурм Херсона", - наголосив Попович.

Для масштабного наступу росіянам довелося б залучити значні ресурси, форсувати Дніпро та створити плацдарм на правому березі. Надалі його потрібно було б розширювати, утримувати й забезпечувати постачанням.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив про невизначеність щодо участі європейських представників у наступному раунді мирних переговорів, наголосивши, що Москва не узгоджувала жодного розширення складу учасників. За його словами, точна дата нової зустрічі наразі не визначена, а перед можливим залученням Європи має відбутися ще один або кілька раундів виключно у тристоронньому форматі за участі Росії, України та США.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні поінформував про проведення спільних онлайн-консультацій між переговорними групами України, США та європейських партнерів. Глава держави акцентував, що до розмови вперше долучилася європейська переговорна команда в повному складі, а американську сторону представляли спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За підсумками обговорення сторони визначили, що наступну очну зустріч для напрацювання конкретних спільних кроків проведуть у Берліні в межах "Коаліції охочих".

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно оголосила про долучення Європи до дипломатичного процесу щодо завершення війни в оновленому форматі "E5 + ЄС". Вона уточнила, що до переговорної групи увійдуть представники п'яти ключових країн - Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі - разом із інституціями Євросоюзу, що дозволить поєднати участь у переговорах із максимальним посиленням підтримки Києва та тиску на Москву.

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