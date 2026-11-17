Світлана Дуда присвятила легендарному народному артисту України проникливі слова.

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Степан Гіга - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

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Як остання обраниця Степана Гіги вшанувала його пам'ять

Що відомо про дружин співака

Остання обраниця народного артиста України Степана Гіги Світлана Дуда зворушливо вшанувала його пам'ять у день, коли легенді української сцени могло б виповнитися 67 років. На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала рідкісний архівний знімок із коханим і супроводила його ніжним зізнанням.

У своїй публікації Світлана з теплотою згадала про те, якою близькою, справжньою та люблячою людиною був для неї співак, подякувавши долі за зустріч із ним.

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Степан Гіга з останньою коханою / фото: instagram.com, Світлана Дуда

"День, який подарував мені люблячого, справжнього й рідного чоловіка. Я щаслива й пишаюся, що доля знайшла саме його для мене", - підписала фотографію жінка.

Як відомо, Світлану Дуду називають останнім коханням Степана Гіги. За інформацією ЗМІ, пара була разом протягом останніх 5 років життя виконавця. За життя артист не афішував цей роман, тому широкій публіці про їхні стосунки стало відомо лише після смерті співака в грудні 2025 року.

Як виглядає остання обраниця Степана Гіги / фото: instagram.com, Світлана Дуда

Нагадаємо, до зустрічі зі Світланою Степан Гіга був офіційно одружений двічі. Про його першу дружину відомо небагато - пара познайомилася ще в шкільні роки. Другу дружину, професійну бандуристку Галину, артист зустрів у 90-х роках завдяки спільній творчості в Закарпатській філармонії, де вона працювала адміністратором, а сам Гіга був солістом.

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