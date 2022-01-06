Росія розпочала перекидання військових до Казахстану: "миротворців" запросив президент

У Казахстані досі напружена обстановка / Reuters

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент до Казахстану. Російські військові вже приступили до виконання завдань у цій країні.

До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії. Від Росії туди прямують підрозділи Повітряно-десантних військ, йдеться в повідомленні на сайті ОДКБ.

Там уточнили, що місія направляється в Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації обстановки.

В цей час літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії здійснюється перекидання на територію Казахстану російської частини "миротворчого" контингенту. Головними завданнями "миротворців" ОДКБ стане охорона державних і військових об'єктів, а також надання сприяння казахстанським силовикам.

читайте також"Має намір діяти максимально жорстко": президент Казахстану звернувся до народуНагадаємо, рішення про відправку військового контингенту було прийнято в четвер, 6 січня, Радою колективної безпеки ОДКБ. Вони нібито будуть перебувати в країні обмежений проміжок часу. А їх метою нібито є "стабілізація і нормалізація обстановки".

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Мітинги в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через невтихаючі акції протесту президент ввів режим надзвичайного стану по всьому Казахстану, а силовики почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Городян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" та "заколотників" в Алмати розпочнеться вранці 6 січня.