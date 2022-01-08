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"Втеча" Назарбаєва з Казахстану: стало відомо, де знаходиться перший президент країни

8 січня 2022, 12:13

Назарбаєв провів декілька телефонних розмов з лідерами дружніх Казахстану держав, сказав Айдос Укібай.

Назарбаєв
Назарбаєв перебуває в Казахстані - пресслужба лідера нації / Reuters

Відомості, згідно з якими перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв залишив територію країни, не відповідають дійсності. Політик знаходиться в столиці держави Нур-Султані. Він провів телефонні перемовини з лідерами дружніх країн і підтримує зв'язок з главою держави Касим-Жомартом Токаєвим. Назарбаєв закликає підтримати чинну владу. Про це заявив прессекретар Єлбаси Айдос Укібай.

"Єлбаси знаходиться в столиці Казахстану місті Нур-Султані. Просимо не поширювати завідомо неправдиву та спекулятивну інформацію. Єлбаси проводить низку консультативних зустрічей і підтримує прямий зв'язок з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим", - цитує спікера Назарбаєва видання Nur.kz.

читайте такожАТО у Казахстані: Токаєв наказав стріляти на поразку по демонстрантахКрім того, він додав, що Назарбаєв провів телефонні перемовини з лідерами низки дружніх республіці країн і закликав усіх підтримати зусилля президента Токаєва, спрямовані на подолання кризи.

"Також у Нурсултана Назарбаєва відбулося декілька телефонних розмов з главами дружніх Казахстану держав. Єлбаси закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану для подолання поточних викликів і забезпечення цілісності нашої країни", - підкреслив Укібай.

Нагадаємо, 7 січня в Казахстані повідомили про те, що перший президент Нурсултан Назарбаєв, його дочки зі своїми сім'ями, залишили територію держави. Зазначалося, що в країні залишився тільки Болат Назарбаєв – старший брат політика.

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Довідка

Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв - радянський і казахський політик. У період з 1979 по 1990 роки займав керівні пости у казахській СРСР. З 16 грудня 1991 року по 20 березня 2019 року був президентом республіки Казахстан. Назарбаєв є рекордсменом за тривалістю перебування при владі на пострадянському просторі. Він був лідером Казахстану 29 років, 8 місяців і 26 днів (до 24 квітня керував країною в якості першого секретаря Компартії країни)

У червні 2010 року Назарбаєв отримав титул Єлбаси – довічного лідера нації Казахстану. Статус передбачає право очолювати Раду безпеки країни на постійній основі.читайте такожПутін боїться, що за Назарбаєвим почнеться парад падіння диктаторів

Навесні 2019 року новим президентом країни став Касим-Жомарт Токаєв. Однак Назарбаєв залишився головою Ради безпеки Казахстану і очільником правлячої партії Нур-Отан.

5 січня під час подій, пов'язаних з політичною кризою у Казахстані, Назарбаєв залишив пост глави Радбезу. Його замінив чинний президент Токаєв.

Політична криза у Казахстані

У Казахстані 2 січня спалахнули протести через підвищення ціни на скраплений природний газ. Протестувальники вимагали переглянути вартість палива, яка зросла в два рази – з 60 до 120 тенге за літр (з 3,79 грн до 7, 58 гривень, - ред.).

4 січня уряд знизив ціну на скраплений газ до 50 тенге (3,16 грн) і повідомив, що активістів не притягуватимуть до відповідальності за участь у протестних заходах. Однак протести не вщухли, вони охопили значну частину країни і призвели до численних заворушень та зіткнень з силовими структурами. Активісти вимагали відставки Кабміну, а також припинення корупції та кумівства в державній політиці. У Казахстані впровадили режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня підписав указ про відставку уряду.

З метою припинення протестів Токаєв звернувся за допомогою до Організації договору про колективну безпеку. Чинний голова ОДКБ, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомив про намір організації направити миротворчі сили ОДКБ до Казахстану.

ОДКБ направила до Казахстану військові підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану.

В МВС Казахстану заявили, що під час протестів було вбито 26 протестувальників, 18 осіб отримали поранення, понад 3 тисячі заарештовані поліцією. У ході зіткнень загинули 18 співробітників поліції і Нацгвардії, поранення отримали 748 правоохоронців.

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