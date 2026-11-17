У Генштабі наголошують, що втрати підприємства означають менше пального для російської армії і менше грошей на війну.

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Сили оборони 17 листопада уразили НПЗ "Салават" у Башкортостані / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

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Сили оборони уразили НПЗ "Салават" у Башкортостані

Завод розташований приблизно за 1500 км від кордону України

Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, почалася пожежа

Сили оборони в ніч на 17 листопада уразили нафтопереробний завод "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані. Він розташований приблизно за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Після влучання на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Удар підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. За оцінкою військових, через ураження підприємства російська бронетехніка, вантажний транспорт і авіація, які воюють проти України, отримають менше пального. Крім того, скоротяться надходження, за рахунок яких Москва фінансує агресію.

Чому "Салават" важливий для Росії

У Генштабі окремо звернули увагу на масштаби об'єкта та його значення для Москви.

"Салават" – не рядовий завод. Це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, здатний переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка йде на забезпечення російської економіки і військової сфери", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Міжнародне підґрунтя ударів

Військове командування також навело юридичне обґрунтування подібних операцій у глибокому тилу противника.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Росії паливна криза через удари по НПЗ

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар ще в червні в інтерв'ю Главреду зазначив, що перебої з пальним у Росії є тривожним сигналом, але ще не повноцінною кризою.

"Це симптом, але поки що не більше того. Говорити про повномасштабну паливну кризу зарано", - наголосив фахівець.

За його словами, перевести ситуацію в критичну фазу можуть саме удари по російських потужностях нафтопереробки та сховищах пального.

"Довести цей стан до критичного рівня - завдання Сил оборони України і тих ударів, які завдаються по потужностях переробки нафти й зберігання готових нафтопродуктів", - пояснив Гончар.

Натомість старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Сергій Вакуленко у коментарі, який навело видання Хвиля, вважає, що після листопадової хвилі атак становище з бензином у РФ різко погіршилося.

"Уряд буде змушений значно, практично до нуля обмежувати приватне споживання бензину", - зазначив він.

Удари по НПЗ Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна системно б'є по нафтопереробці РФ. У ніч на 26 березня дрони атакували Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Влада РФ тоді заявила про знищення понад 20 безпілотників.

Масштабні атаки іноді зачіпають одразу кілька регіонів. У травні вибухи лунали по всій Росії, а під ударом опинилися завод для Шахедів і великий НПЗ. Тривогу тоді оголосили у 18 регіонах РФ.

Водночас Київ допускає паузу в ударах по російських НПЗ. Президент Володимир Зеленський озвучив умову Трампу для припинення таких атак. Йдеться про ракети Patriot на весь строк паузи.

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