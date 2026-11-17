Ан-12 розбився поблизу Кемерова під час аварійної посадки. Перед катастрофою екіпаж подав сигнал лиха, літак не долетів до аеродрому 5 км.

https://glavred.net/world/v-rossii-razbilsya-voennyy-samolet-an-12-chto-izvestno-o-sudbe-ekipazha-10812980.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки падіння Ан-12 в Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

У Кемеровській області розбився військовий Ан-12

За попередніми даними, загинули троє людей

У Кемеровській області Росії розбився військово-транспортний літак Ан-12. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи весь екіпаж літака було знищено. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Інформацію про інцидент також підтвердив губернатор Кемеровської області Ілля Середюк.

Літак упав у полі поблизу села Ягуново, не долетівши приблизно 5 км до аеродрому.

відео дня

За даними ЗМІ, Ан-12 прямував із Новосибірська до Канська та перевозив запчастини. Перед падінням екіпаж подав сигнал лиха. Попередньою причиною аварії називають технічну несправність.

Місцеві жителі помітили падіння повітряного судна після того, як побачили в небі вогняний слід.

РосЗМІ повідомляють також, що внаслідок катастрофи ліквідовано увесь екіпаж, 17 осіб.

Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк підтвердив факт авіаційної події в районі Ягунового. За його словами, на місці працюють оперативні служби. Водночас офіційно тип літака та кількість загиблих він не уточнив.

У російських телеграм-каналах також публікують відео ймовірного падіння літака.

Допис в Телеграм-каналі Главред / Скріншот

Дивіться відео падіння літака в Кемеровській області РФ за посиланням в Telegram.

У жовтні Росія втратила рекордну кількість літаків

Російська армія у жовтні 2026 року втратила 11 бойових літаків і один вертоліт. Це найбільші авіаційні втрати РФ за рік. Особливе значення мають сім знищених Су-34 - основних носіїв керованих авіабомб, які російські війська застосовують на фронті. Про це свідчать підрахунки осінтерського проєкту Oko Gora.

За підрахунками Oko Gora, серед втрат РФ - сім Су-34, один Су-35, Су-30СМ та інші літаки, остаточне підтвердження втрати яких ще потрібне. Також Росія втратила один вертоліт.

Перед цим, у вересні, російська армія втратила два винищувачі Су-35С, які зіткнулися в повітрі, транспортні літаки Ан-12 та Ан-26, а також п'ять вертольотів Ка-52, Мі-28 і Мі-8.

29 вересня розпочалася нова фаза втрат стратегічної авіації РФ. В Амурській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Загинули шестеро членів екіпажу.

Ще один показовий випадок стався 29 жовтня на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області. Там через позаштатну ситуацію загорівся винищувач п'ятого покоління Су-57.

За попередніми даними, пожежа почалася під час запуску двигуна, після чого літак повністю згорів. Його втрату підтверджують супутникові знімки.

Росія виробляє лише чотири Су-57 на рік. Два такі літаки українські сили уразили навесні на аеродромі Шагол у Челябінській області, ще один російські військові збили самі.

Втрати російської авіації - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони РФ підтвердило катастрофу багатоцільового винищувача Су-30СМ, яка сталася 21 жовтня у Черняховському районі Калінінградської області. За офіційними даними відомства, літак виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту та впав у безлюдній місцевості між селами Тимофіївка та Зелений Бір. Обидва пілоти встигли катапультуватися, проте отримали травми та були доправлені до військового госпіталю.

1 жовтня російський Telegram-канал 112 повідомляв про падіння військового гелікоптера Мі-8 в Аннинському районі Воронезької області. Зазначалося, що повітряне судно розбилося в полі поблизу місцевої траси, а всі три члени екіпажу, які перебували на борту, знищені на місці. За даними російських медіа, попередньою причиною інциденту стала помилкова робота власної системи протиповітряної оборони, яка переплутала вертоліт із безпілотником.

Раніше, 29 вересня, Міноборони РФ та російські медіа повідомили про падіння стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС поблизу села Красноярово в Амурській області. Катастрофа сталася невдовзі після зльоту літака, який належав до авіабази "Українка" та виконував плановий політ без боєкомплекту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред