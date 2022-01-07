"Миротворців" ОДКБ у Казахстані очолить російський генерал, який керував захопленням Криму

Керувати "миротворцями" у Казахстані призначили російського генерала, який керував захопленням Криму / Reuters

Місію "миротворчих сил", яку відправляють у Казахстан країни-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), очолить російський генерал Андрій Сердюков.

Про це повідомили в Міноборони Росії, пише "РИА Новости".

"Керувати діями миротворчих сил ОДКБ в Республіці Казахстан призначений командувач повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков", – розповів офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Як відомо, Сердюков керував російською операцією із захоплення українського Криму навесні 2014 року. Тоді він був начальником штабу та першим заступником командувача військами Південного військового округу РФ.

Тоді Сердюков очолив спецоперацію Кремля, коли тодішній парламент Криму змушений був ухвалити рішення про проведення так званого "референдуму" щодо приєднання до Росії, який є незаконним.

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Раніше повідомлялося, що Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін.

У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону". Росія уже розпочала перекидання військових до Казахстану у межах цього договору. Також своїх військових до країни перекидає Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизія.

Заворушення у Казахстані – що відомо

Масові протести у Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за декілька днів протестів вимоги значно розширилися.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни – це була одна з вимог протестувальників.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях, пізніше – в столиці та у всіх інших регіонах країни.

У державі декілька днів точилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, були загиблі з обох сторін.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь по учасниках масових акцій протесту на ураження без попередження. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

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