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"Якщо в будинку опинилися росіяни, то їх буває складно змусити піти": Блінкен оцінив ситуацію в Казахстані

8 січня 2022, 08:21

У США не розуміють, чому влада Казахстану відчуває необхідність в будь-якій сторонній допомозі.

Ентоні Блінкен
Блінкен оцінив ситуацію в Казахстані / Reuters

Ситуація в Казахстані викликала занепокоєння у США. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що в офіційного Вашингтона з'явилися питання з приводу запиту на введення сил безпеки під керівництвом Росії.

"Один урок з сучасної історії: якщо у твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти", - заявив Блінкен під час брифінгу.

Також держсекретар оцінив події в Казахстані і звернення влади за підтримкою до ОДКБ, унаслідок чого в країну ввели російські війська.

"Я думаю, що влада і уряд Казахстану, безумовно, здатні адекватно реагувати на протести і робити це таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи при цьому закон і порядок. Тому незрозуміло, чому вони відчувають потребу в будь-якій сторонній допомозі. Ми намагаємося дізнатися про це більше", - зазначив Блінкен.

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Нагадаємо, протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але через кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції й кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни й переросли в масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили в Казахстан.

Після цього Організація Договору про колективну безпеку направила контингент в Казахстан. До його складу увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

7 січня в МВС Казахстану повідомили, що під час протестів в країні було вбито 26 мітингувальників, 18 поранені, понад 3 тисяч затримані співробітниками правоохоронних органів. Крім того, в зіткненнях з протестувальниками по всій країні загинули 18 співробітників поліції і Нацгвардії, поранено – 748.

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