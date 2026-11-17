Лондон готує нові зобов'язання щодо протиповітряної оборони України, їх оголосять на засіданні Рамштайн у Брюсселі.

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Кримський міст після атаки / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Британський міністр оцінив удар по Кримському мосту

Лондон оголосить нові зобов'язання щодо ППО для України

Стрітінг і Пісторіус співголовують на засіданні Рамштайн

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг назвав удар по Кримському мосту ще одним прикладом української винахідливості. Таку оцінку він дав перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у коментарі, передає Радіо Свобода.

"Це ще один приклад української винахідливості", - сказав Стрітінг. відео дня

Сили оборони уразили міст, яким країна-агресорка РФ забезпечує окупаційне угруповання в Криму, у ніч на 17 листопада. Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції та подякував усім структурам, які брали участь у її підготовці.

Що Британія оголосить на засіданні Рамштайн

Стрітінг очікує, що під час засідання союзники України оголосять нові пакети військової допомоги. Зустріч він співголовуватиме з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Сьогодні я очікую почути низку заяв від союзників України. Зокрема, від імені Сполученого Королівства я оголошу про нові зобов'язання, що стосуються, передусім, протиповітряної оборони", - заявив британський міністр.

Британський міністр вважає, що для російського диктатора поточний рік виявився провальним.

"Для путінської війни цей рік став катастрофічним", - наголосив Стрітінг.

Водночас він визнав, що українцям цей рік дався дуже важко, і пообіцяв, що союзники не залишать Україну.

"Водночас він був дуже важким і для українського народу. Саме тому Велика Британія та всі союзники України залишатимуться поруч із нею стільки, скільки буде потрібно. Саме над цим ми сьогодні й працюватимемо", - сказав міністр.

Стрітінг висловив сподівання, що зустріч дозволить союзникам перетворити взяті зобов'язання на реальні можливості для захисту українців від варварської агресії Путіна.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чим удар по Кримському мосту загрожує Путіну

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман у колонці для Главреда зазначив, що, зруйнувавши сакральний для Кремля символ "відродження імперії", українці довели: для них немає нічого неможливого.

"Путін і Ко стали вкрай вразливими. Тепер їм доведеться зважати на те, що кожен день цієї війни несе для них дедалі нові персональні ризики", - наголосив Ейдман.

Публіцист також переконаний, що розрахунки Кремля на перелом у війні не справдяться, зокрема з огляду на позицію нового складу Конгресу США.

"Однак нічого такого не відбувається і не може відбутися. Навпаки, починаючи з січня, новий Конгрес усіляко заважатиме зрадницьким планам Трампа і незабаром, найімовірніше, відновить допомогу Україні", - вважає він.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, крилату ракету FP-5 Фламінго зняли на відео перед влучанням у Кримський міст. У компанії Fire Point відреагували на кадри з ракетою, які оприлюднив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно момент за секунду до влучання.

В Інституті вивчення війни оцінили наслідки атаки для Кремля. Аналітики ISW вважають, що удар по мосту засвідчив слабкість Росії. На їхню думку, Кремль не може надійно вберегти навіть свої найважливіші споруди.

У Москві також відреагували на атаку. В оточенні Путіна вперше прокоментували удар по Кримському мосту і зробили заяву про перемир'я.

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