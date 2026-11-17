Коротко:
- Британський міністр оцінив удар по Кримському мосту
- Лондон оголосить нові зобов'язання щодо ППО для України
- Стрітінг і Пісторіус співголовують на засіданні Рамштайн
Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг назвав удар по Кримському мосту ще одним прикладом української винахідливості. Таку оцінку він дав перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у коментарі, передає Радіо Свобода.
"Це ще один приклад української винахідливості", - сказав Стрітінг.відео дня
Сили оборони уразили міст, яким країна-агресорка РФ забезпечує окупаційне угруповання в Криму, у ніч на 17 листопада. Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції та подякував усім структурам, які брали участь у її підготовці.
Що Британія оголосить на засіданні Рамштайн
Стрітінг очікує, що під час засідання союзники України оголосять нові пакети військової допомоги. Зустріч він співголовуватиме з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
"Сьогодні я очікую почути низку заяв від союзників України. Зокрема, від імені Сполученого Королівства я оголошу про нові зобов'язання, що стосуються, передусім, протиповітряної оборони", - заявив британський міністр.
Британський міністр вважає, що для російського диктатора поточний рік виявився провальним.
"Для путінської війни цей рік став катастрофічним", - наголосив Стрітінг.
Водночас він визнав, що українцям цей рік дався дуже важко, і пообіцяв, що союзники не залишать Україну.
"Водночас він був дуже важким і для українського народу. Саме тому Велика Британія та всі союзники України залишатимуться поруч із нею стільки, скільки буде потрібно. Саме над цим ми сьогодні й працюватимемо", - сказав міністр.
Стрітінг висловив сподівання, що зустріч дозволить союзникам перетворити взяті зобов'язання на реальні можливості для захисту українців від варварської агресії Путіна.
Чим удар по Кримському мосту загрожує Путіну
Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман у колонці для Главреда зазначив, що, зруйнувавши сакральний для Кремля символ "відродження імперії", українці довели: для них немає нічого неможливого.
"Путін і Ко стали вкрай вразливими. Тепер їм доведеться зважати на те, що кожен день цієї війни несе для них дедалі нові персональні ризики", - наголосив Ейдман.
Публіцист також переконаний, що розрахунки Кремля на перелом у війні не справдяться, зокрема з огляду на позицію нового складу Конгресу США.
"Однак нічого такого не відбувається і не може відбутися. Навпаки, починаючи з січня, новий Конгрес усіляко заважатиме зрадницьким планам Трампа і незабаром, найімовірніше, відновить допомогу Україні", - вважає він.
Кримський міст - новини за темою
Як повідомляв Главред, крилату ракету FP-5 Фламінго зняли на відео перед влучанням у Кримський міст. У компанії Fire Point відреагували на кадри з ракетою, які оприлюднив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На кадрах видно момент за секунду до влучання.
В Інституті вивчення війни оцінили наслідки атаки для Кремля. Аналітики ISW вважають, що удар по мосту засвідчив слабкість Росії. На їхню думку, Кремль не може надійно вберегти навіть свої найважливіші споруди.
У Москві також відреагували на атаку. В оточенні Путіна вперше прокоментували удар по Кримському мосту і зробили заяву про перемир'я.
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