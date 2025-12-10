Європа терміново будує захист на випадок виходу США з НАТО - Politico

Ключове питання тепер полягає не в тому, чи візьме Європа на себе основну відповідальність за оборону, а коли.

Європа терміново будує захист на випадок відходу США з НАТО / Колаж: Главред, фото: war.gov, ОПУ

Про що йдеться в матеріалі Politico:

Відповідальність за оборону Європи на самій Європі

Проблема Європи - перейти від слів до справи

Навіть якщо адміністрація Трампа захоче вийти з НАТО, Конгрес може цьому перешкодити

Потік атак президента США Дональда Трампа на Європейський союз змушує європейських лідерів зіткнутися з немислимим: майбутнім, у якому Америка більше не є їхнім головним гарантом безпеки, і Європі доводиться організовувати власну оборону набагато швидше й раніше, ніж будь-хто очікував. В очікуванні скорочення ролі США лідери ЄС уже "тестують" систему безпеки, очолювану Європою, пише Politico.

Багато найважливіших рішень, що стосуються України, формуються всередині неформальної "коаліції охочих", яку очолюють Велика Британія і Франція, а також до неї входить Німеччина.

Але водночас політики ЄС обговорюють глибшу координацію в рамках очолюваних Великою Британією Об'єднаних експедиційних сил - або просування сильнішого "європейського стовпа" всередині НАТО, ідею, що її давно підтримує Париж, а тепер набирає підтримку в Берліні.

Відповідальність за оборону Європи на самій Європі

Ключове питання тепер полягає не в тому, чи візьме Європа на себе основну відповідальність за оборону, а коли. Відсутність державного секретаря США Марко Рубіо на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО - подія, яка в історії альянсу траплялася лише кілька разів, - викликала тривогу серед європейських і колишніх натовських чиновників.

Ця тривога посилилася, коли його заступник Крістофер Ландау звинуватив країни ЄС у тому, що вони приділяють пріоритет власним оборонним промисловостям, замість продовження закупівель у США.

Прагнення створити нові формати взаємодії, незалежні від Вашингтона, отримали додатковий імпульс минулого тижня після публікації нової Стратегії національної безпеки (NSS) адміністрації Трампа.

"Дні, коли Сполучені Штати тримали на плечах весь світовий порядок, як Атлант, закінчилися. Багаті, розвинені країни повинні взяти на себе первинну відповідальність за свої регіони", - йдеться в документі.

У Європі, стверджується в стратегії, масова міграція "змінює континент і створює розбіжності".

"Якщо нинішні тенденції збережуться, континент буде невпізнанним уже через 20 років або менше. І тому зовсім не очевидно, чи будуть економіки та армії деяких європейських країн досить сильними, щоб залишатися надійними союзниками", - також ідеться в документі.

У NSS також описано, що якщо серед союзників по НАТО більшість стануть неєвропейськими країнами, то "відкритим залишається питання: чи будуть вони бачити своє місце у світі - і свій союз зі США - так само, як ті, хто підписував статут НАТО".

Трамп же нещодавно повторив свою думку: "Європа, що зазнала масової міграції, розкладається і не має цілей. Лідери блоку - слабкі і просто не знають, що робити".

Новий європейський порядок

На тлі безперервних атак з боку адміністрації Трампа Європейський союз тихо працює над новими гарантіями безпеки - на випадок, якщо гарантія НАТО виявиться ненадійною.

"Питання в тому, чи потрібні нам додаткові гарантії безпеки та інституційні механізми, щоб бути готовими - якщо стаття 5 раптом не буде реалізована. Тим не менш, ми завжди повинні розраховувати на статтю 5", - зазначив комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс наприкінці листопада.

Юридичне підґрунтя для таких гарантій є у статті 42.7 договору ЄС про взаємну оборону - вона з'явилася після війни в Косово наприкінці 1990-х, коли французький лідер Жак Ширак і британський прем'єр Тоні Блер закликали Європу взяти оборону у власні руки. У Європі хочуть протягом наступного року детально прописати положення статті, щоб коди дій країн у разі нападу були зрозумілі.

Кінець епохи

На тлі попереджень європейських військових і розвідок про те, що атака Росії може статися вже до 2028 року, традиційне ставлення Європи до оборони - і залежність від США - стрімко змінюється.

Донедавна Німеччина твердо підтримувала НАТО, очолюване США. Але за канцлера Фрідріха Мерца Берлін веде переговори з Парижем про те, як французький ядерний потенціал може посилити європейську безпеку.

Водночас Мерц демонструє дедалі більшу готовність розходитися з Вашингтоном щодо питань України та архітектури безпеки Європи. Деякі положення стратегії національної безпеки США він назвав "неприйнятними".

Дефіцит можливостей

Проблема Європи - перейти від слів до справи. Ставки величезні - зокрема тому, що серйозне посилення континентальної оборони потребуватиме перерозподілу ресурсів від соцвитрат, що може призвести до падіння урядів.

Є й інституційна проблема: США залишаються найбільшим партнером НАТО, а значить альянс - не місце для планування майбутнього "без Америки".

"Це підірвало б сам сенс НАТО", - сказав один із дипломатів. І зараз всередині альянсу немає планування на випадок НАТО без США, ідеться в матеріалі.

Деякі дипломати на правах анонімності інтерпретують сигнали Вашингтона не як підготовку до виходу з НАТО, а як потужний "стусан" Європі, доки США переключають увагу на Арктику та Індо-Тихоокеанський регіон. "США і союзники по НАТО ставляться до зобов'язань за статтею 5 дуже серйозно. Стаття 5 непорушна. Але у нас є очікування", - заявив посол США Вітакер.

А саме: щоб європейці взяли на себе основну відповідальність за звичайну оборону континенту, пише ЗМІ.

Чи зможе Європа замінити США

Одне з найскладніших завдань - заповнити можливості, які зараз надає Америка.

Зараз європейці дають до 60% можливостей у деяких галузях. Але в критично важливих - розвідка, стратегічні перевезення, дальні удари - левова частка залежить від США. Європі буде вкрай складно закрити цей дефіцит, особливо за рік-два.

При цьому деякі чиновники вказують: навіть якщо адміністрація Трампа захоче вийти з НАТО, Конгрес може цьому перешкодити. Закон про оборону, який незабаром може бути винесено на голосування, вводить обмеження на скорочення американських військ у Європі - це двопартійна "відповідь" стратегії Білого дому.

Колишній посол США в ЄС Ентоні Гарднер заявив, що нова стратегія - не що інше, як: "Зрада 80 років двопартійної політики США".

Як Кремль маніпулює Трампом - думка експерта

Як писав Главред, у Кремлі дійшли висновку, що спроби тиснути на команду Дональда Трампа страхом не дають результату. Нинішні звернення Москви до США є елементом ширшої стратегії, в якій російська сторона робить ставку на підкуп і обіцянки вигоди для Вашингтона і особисто для Трампа. Про це зазначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Він зазначив, що разом із жорсткими заявами про війну росіяни намагаються просувати серед американського істеблішменту та самого Трампа тезу про економічні переваги співпраці з Росією. Зокрема, Кремль пропонував США фактично "перехопити" у Європи заморожені російські активи на 100 млрд доларів і поділити їх навпіл з РФ.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та її європейські союзники опрацьовують "рамковий документ, гарантії безпеки і план відновлення". 10 грудня оновлене бачення мирного плану передадуть США.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України зараз ближче, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

вимогу Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент У Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

