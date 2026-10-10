У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

Наразі невідомо, коли рух поїздів метро буде відновлено.

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В метрополітені пояснили причину призупинення руху поїздів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Києві через зникнення напруги призупинений рух поїздів метро

Ситуація з енергозабезпеченням столиці погіршилася

РФ пошкодила енергооб'єкт на Київщині

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені столиці тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про це повідомив Київський метрополітен.

"Про відновлення роботи повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

Також у ДТЕК попередили про аварійне відключення світла на Південній Борщагівці та у Бучанському районі Київської області.

"Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути електрику в усі домівки", - додали енергетики.

В 13:27 в КМДА повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївську районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районах Києва.

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

В 13:30 в ДТЕК оновили інформацію щодо аварійних відключень. Через обстріли країни-агресора Росії у столиці дію нові масштабні відключення. Стабілізаційні графіки наразі не діють.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Оптимістичний прогноз відключень світла взимку

Главред писав, що за словами члена парламентського комітету з питань енергетики Сергія Нагорняка, Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Це викликає занепокоєння щодо зими. Однак українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла. Причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

Атаки на енергетику України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Раніше повідомлялося, що ввечері 8 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого було пошкоджено один із важливих енергетичних об’єктів столиці.

Напередодні стало відомо, що Росія розробила план зі знищення української енергетики. Він передбачає виведення з ладу 60 ключових об'єктів - від котелень у житлових кварталах до відкритих розподільчих пристроїв трьох діючих атомних електростанцій.

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Про джерело: Київський метрополітен Київський метрополітен - швидкісна позавулична, переважно підземна, транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції із трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста. Усі лінії електрифіковані постійною напругою 825 В, на них працюють 5-вагонні електропоїзди довжиною приблизно 100 м. Метрополітен відкритий для пасажирів щоденно з 05:30 до 23:00, та цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги, пише Вікіпедія.

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