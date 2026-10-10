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Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

Олексій Тесля
10 жовтня 2026, 16:27
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Збройні сили України вкотре завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара".
Удар
Удари по цілях РФ у Самарі / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Головне:

  • Поранена лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара"
  • На ЛПДС змішують нафту для формування експортного сорту Urals

Підрозділи Сил оборони України в ніч на суботу вдруге завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" поблизу селища Просвіт у Самарській області РФ.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, ЛПДС "Самара" є великим вузлом прийому, зберігання та змішування нафти.

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Сировина надходить на станцію магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На підприємстві змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals. Станція також задіяна у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"У ніч на 10 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України вдруге завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвіт у Самарській області РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється", - зазначається в повідомленні відомства.

Знімок екрана
/ Генштаб ЗСУ

Що передувало

Як повідомлялося, 7 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про результати ураження двох підприємств нафтогазової галузі на території РФ – ЛПДС "Самара" 2 жовтня та АГПЗ "Астраханський" 4 жовтня.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Удари по російських об’єктах: нові подробиці

Україна провела серію атак на об'єкти на території Росії. Про спільну операцію повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його інформацією, однією з цілей став нафтопереробний завод у Ярославлі. Крім того, Служба безпеки України (СБУ) атакувала військовий аеродром у Ростовській області.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані вранці 13 вересня - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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