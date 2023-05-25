"РФ до цього не готова": російські добровольці могли затягнути операцію-Ягун

Російські добровольці показали свою силу в Бєлгородській області і просунулися вперед. Вони могли б затягнути події на певний час. Про це в інтерв'ю Главреду заявляв колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.
Він переконаний, що Росія не могла б впоратися з цим наступом за 3-4 дні.
"Росія не готова до внутрішніх проблем – таких, які були, наприклад, на початку 1990-х років у Чечні. Москва не здатна проводити військові операції одночасно на 2-3 фронтах", - сказав Ягуг.
Водночас він переконаний, що подібна операція не змогла б стати тригером для підйому партизанських рухів у РФ.
"Зрушень не буде до моменту, поки "еліти" не вирішать, на кого поставити. Росію дуже важко підняти", - додав генерал-майор.
Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
Операція добровольців Росії в Бєлгородській області
У Мережі 22 травня були опубліковані заяви Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими загони почали військову операцію зі звільнення Білгородської області.
Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Вони завдавали ударів по окупантах РФ.
У військовій розвідці Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять роботу над демілітаризацією Бєлгородської області і створенню смуги безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону.
У рейді беруть участь тільки громадяни Росії.
У Міноборони окупантів РФ 23 травня повідомили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців у Білгородській області. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив окупантів Росії про новий удар.
Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Бєлгорода:
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