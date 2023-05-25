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"РФ до цього не готова": російські добровольці могли затягнути операцію-Ягун

Ангеліна Підвисоцька
25 травня 2023, 05:30
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Генерал-майор переконаний, що ця операція не змогла б підняти партизанські рухи в РФ.
Віктор Ягун, Легіон Свобода Росії
Російські добровольці могли б затягнути ситуацію в Білгородській області / Колаж: Главред, фото: Facebook.com/yagunv, t.me/legionoffreedom

Російські добровольці показали свою силу в Бєлгородській області і просунулися вперед. Вони могли б затягнути події на певний час. Про це в інтерв'ю Главреду заявляв колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.

Він переконаний, що Росія не могла б впоратися з цим наступом за 3-4 дні.

"Росія не готова до внутрішніх проблем – таких, які були, наприклад, на початку 1990-х років у Чечні. Москва не здатна проводити військові операції одночасно на 2-3 фронтах", - сказав Ягуг.

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Водночас він переконаний, що подібна операція не змогла б стати тригером для підйому партизанських рухів у РФ.

"Зрушень не буде до моменту, поки "еліти" не вирішать, на кого поставити. Росію дуже важко підняти", - додав генерал-майор.

Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

У Мережі 22 травня були опубліковані заяви Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими загони почали військову операцію зі звільнення Білгородської області.

Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Вони завдавали ударів по окупантах РФ.

У військовій розвідці Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять роботу над демілітаризацією Бєлгородської області і створенню смуги безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону.

У рейді беруть участь тільки громадяни Росії.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня повідомили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців у Білгородській області. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив окупантів Росії про новий удар.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Бєлгорода:

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