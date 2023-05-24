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"Мова про невеликий час": у Зеленського назвали терміни передачі F-16 Україні

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2023, 22:11 оновлено 24 травня, 22:48
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Українські пілоти можуть почати тренуватися вже найближчим часом - найближчими днями або тижнями.
Андрій Єрмак, F-16
Єрмак назвав терміни отримання винищувачів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

Україна може отримати західні винищувачі F-16. Це питання може вирішитися не через кілька років, а через кілька місяців. Про це під час телемарафону заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Київ робитиме зі свого боку все можливе, щоб прискорити цей процес.

"Що стосується термінів, я впевнений, що все, що стосується української сторони, ми зробимо швидко. Я дуже сподіваюся, що мова йде не про дуже великий термін, а про місяці. Але будемо робити все, щоб це сталося якомога раніше", — зазначив Єрмак.

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Що стосується тренувань українських пілотів, то вони можуть початися вже незабаром. Мова йде не тільки про тижні, але навіть і про дні.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 для України

Впродовж декількох місяців США публічно стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці в списку пріоритетів військової допомоги Україні.

Високопоставлені чиновники з США говорили, що Білий дім виступає проти поставок F-16 Україні, оскільки винищувач коштує занадто дорого. Як наслідок на передачу цих винищувачів може піти дуже велика частка бюджету для підтримки України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 травня сказав, що Вашингтон підтримує рішення країн-союзників запустити навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управляти західними винищувачами, зокрема і F-16.

Журналісти NBC з'ясували, що США та союзники збираються надати Україні бойові літаки F-16. Згідно з їхньою інформацією, винищувачі можуть відправити Києву не безпосередньо, а через посередників.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що в США готуються передати Україні західні винищувачі F-16, які необхідні для звільнення окупованих територій та перемоги у війні з країною-агресором РФ. Ця передача винищувачів може відбутися вже в найближчі місяці.

Радник Міністерства оборони України Юрій Сак вважає, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні восени.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії F-16 Андрій Єрмак
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